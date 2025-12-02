Nordic trimmasi BLE-radion – bioanturien toiminta-aika pitenee merkittävästi

Nordic Semiconductor on esitellyt uuden nRF54LV10A-järjestelmäpiirin, joka on suunniteltu erityisesti erittäin pieniin, paristokäyttöisiin lääketieteellisiin antureihin. Uutuus tuo selvästi aiempaa alemman virrankulutuksen ja ratkaisee yhden Bluetooth Low Energy -laitteiden sitkeimmistä ongelmista.

Radiosiirron energiapiikit eli datan lähetyspurskeeseen kuluva energia on rajoittanut biosensorien ja jatkuvien glukoosimonitorien (CGM) käyttöaikaa jo vuosia. Bluetooth LE -tekniikka on jo pitkään hallinnut pienten medical-wearables-laitteiden markkinaa, mutta virrankulutus on ollut kehittäjille jatkuva haaste. Kehon pinnassa toimiviin biosensoreihin mahtuu vain hyvin pieni paristo ja silti tuotteen pitäisi toimia viikon, kahden tai jopa kuukauden ajan.

Radiolähetykset muodostavat tällaisissa laitteissa ylivoimaisesti suurimman energiankulutuksen, ja jokainen mA-piikki vähentää käyttöpäivien määrää. Nimenomaan tähän ongelmaan nRF54LV10A pyrkii vastaamaan.

Nordicin mukaan uusi SoC kuluttaa tyypillisissä BLE-yhteyksissä 30–50 prosenttia vähemmän energiaa kuin yhtiön suosittu nRF52-sarja. Tarkkoja Tx- ja Rx-piikkivirtoja yhtiö ei vielä julkaise, mutta käytännössä tämä merkitsee selvästi pienempää kulutusta jokaisella yhteyspurskeella.

Uutta on myös erittäin matala käyttöjännite. Piiri toimii 1,2–1,7 voltilla, mikä mahdollistaa suoran syötön yhdestä hopeaoksidikennosta ilman DC/DC-muunninta. Tämä poistaa sekä tehohäviön että komponentteja piirilevyltä, mikä on merkittävä etu iholle liimattavissa antureissa ja mikrokoon CGM-sensoreissa. Lisäksi tarjolla on sub-50 nA syvälepotila varastointiin ja logistiikkaan.

Teknisesti nRF54LV10A on erittäin integroitunut paketti. Se pitää sisällään 2,4 GHz BLE-radion, 128 megahertsin Cortex-M33-prosessorin, RISC-V-apuprosessorin, 1 megatavun verran haihtumatonta muistia ja 192 kB RAMia. Kotelon koko on vain 1,9 × 2,3 mm, mikä on pienin koko koko nRF54L-sarjassa.

nRF54LV10A on myös markkinoiden ensimmäisen low-voltage-SoC:n, joka tukee Bluetooth Channel Sounding -tekniikkaa (kanavan kuulostelu). Sen avulla laitteisiin voidaan lisätä senttitason etäisyysmittaus ja sisätilapaikannus, joten sairaaloissa voitaisiin seurata potilaan sijaintia bioanturin avulla.

Piiri on tuettuna nRF Connect SDK:ssa ja saatavilla kehityskäyttöön välittömästi. Sarjatuotannon odotetaan alkavan vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Nordic tarjoaa myös early access -ohjelmaa kehityskittien ja näytteiden saamiseksi.