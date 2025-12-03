LUMI-tekoälytehtaan hubiprojektin päällikkö Eeva Harjula (CSC) korostaa, että uusi Otaniemen hubi tuo tekoälyn mahdollisuudet konkreettisesti lähemmäs opiskelijoita, startup-yrityksiä ja pk-sektoria. - Tavoitteena on luoda kohtaamispaikka, jossa syntyy uusia ideoita ja yhteistyötä suomalaisen tutkimuksen, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyväksi. Otaniemen hubi toimii LUMI-tekoälytehtaan päähubina” Harjula sanoo.

Rohde & Schwarz ja Broadcom ovat ottaneet ratkaisevan askeleen kohti seuraavan sukupolven Wi-Fi 8 -laitteita. Broadcom on validoinut R&S:n uuden CMP180-radiotesterin Wi-Fi 8 -piirien kehitys- ja tuotantotestaukseen, mikä tarkoittaa, että ensimmäisiä 802.11bn-siruja voidaan alkaa testata ja optimoida jo ennen standardin lopullista valmistumista.

Google on julkaissut joulukuun Android-turvapäivitykset, jotka paikkaavat yhteensä yli sata haavoittuvuutta eri järjestelmäkomponenteissa. Merkittävimpiä ovat kaksi vakavaa zero-day-haavoittuvuutta, joiden Google arvioi olleen jo kohdennetun hyväksikäytön kohteena.

Rutronik ja Bosch ovat julkaisseet uuden teknisen dokumentin, joka avaa poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti seuraavan sukupolven piikarbiditekniikkaa. Paperi kattaa kaiken MOSFET-arkkitehtuurista kiekkokokoluokan muutokseen ja kosmisen säteilyn aiheuttamien vikojen hallintaan.

Tuoreiden Traficomin, poliisin ja Digi- ja väestötietoviraston tilastojen mukaan suomalaisilta yritettiin huijata viime vuonna yli 107 miljoonaa euroa, ja rikolliset onnistuivat viemään siitä suuren osan. Pankkien torjuntatoimet estivät vahingoista noin 44,3 miljoonaa euroa, mutta kansalaisille syntyneet tappiot nousivat silti 62,9 miljoonaan euroon.

Commodore 64 Ultimate on ehkä täydellisin nostalgialevyke, jonka 2020-luvun retrobuumi on meille toistaiseksi tarjonnut. Se näyttää Commodorelta, kuulostaa Commodorelta ja toimii Commodorena – koska se pitkälti on Commodore. Uusi laite perustuu AMD Xilinx Artix-7 -FPGA:han, joka jäljentää alkuperäisen emolevyn logiikan piiritasolla. Mutta mitä enemmän speksejä selaa, sitä selvemmin nousee esiin yksi kysymys: miksi kukaan tarvitsee tätä?

Kroatialainen sähköautokorjaamo EV Clinic on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa väittämällä, että suurin osa sen havaitsemista Tesla Model 3 ja Model Y -akkuvioista liittyy nimenomaan Kiinassa valmistettuihin LG Energy Solutionin 2170-kennoihin. Yrityksen mukaan ongelmia esiintyy erityisesti niin sanotuissa ”Covid-kauden” 2020–2021 tuotantoerissä, joita käytettiin Shanghain tehtaalla koottujen pitkän kantaman Model 3 ja Model Y -mallien akuissa.

Nordic Semiconductor on esitellyt uuden nRF54LV10A-järjestelmäpiirin, joka on suunniteltu erityisesti erittäin pieniin, paristokäyttöisiin lääketieteellisiin antureihin. Uutuus tuo selvästi aiempaa alemman virrankulutuksen ja ratkaisee yhden Bluetooth Low Energy -laitteiden sitkeimmistä ongelmista.

ICEYE on nostanut kaupallisen satelliittitutkan suorituskyvyn uudelle tasolle tuomalla konstellaatioonsa uuden neljännen sukupolven Gen4-SAR-satelliitin. Uusin laukaisu sisälsi viisi satelliittia, joista yksi on ICEYEn oma Gen4-alusta – ensimmäinen kaupallisesti saatavilla oleva SAR-satelliitti, joka yltää jopa 16 senttimetrin erotuskykyyn.

Samsung on esitellyt Galaxy Z TriFoldin – yhtiön ensimmäisen kolmesti taittuvan älypuhelimen, joka avautuu kolmiosaisesta rungosta täysikokoiseksi 10-tuumaiseksi tabletiksi. Uutuus ei ole ainakaan toistaiseksi tulossa Suomen markkinoille, mutta teknisesti kyseessä on yksi Samsungin kunnianhimoisimmista mobiililaitteista vuosiin.

Maailman verkkoliikenteessä koettiin yllättävä käänne: desktop-tietokoneet ohittivat älypuhelimet ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Jemlit.comin kokoamien StatCounter-tilastojen mukaan pöytäkoneiden osuus globaalista web-liikenteestä nousi lokakuussa 49,7 prosenttiin, kun älypuhelimet jäivät 48,98 prosenttiin.

Belgialainen demonstraatiosatelliitti IPERLITE on noussut radalleen, ja sen myötä avaruudessa testataan uuden sukupolven hyperspektrikuvausta. Keskiössä on IMECin kehittämä 12 megapikselin hyperspektrianturi, joka lupaa selvästi tarkempaa ja käyttökelpoisempaa dataa kompakteista satelliiteista kuin aiemmat ratkaisut.

DRAM-markkina on kääntynyt syksyn aikana jyrkkään nousu-uraan, ja vaikutukset näkyvät pian myös harrastajien ja PC-rakentajien kukkarossa. TrendForcen tuoreiden lukujen mukaan globaalit DRAM-tulot kasvoivat kolmannella neljänneksellä peräti 30,9 prosenttia edellisestä kvartaalista ja nousivat 41,4 miljardiin dollariin. Taustalla ovat sekä sopimushintojen jyrkkä nousu että kasvaneet bittitoimitukset – ja erityisesti HBM-muistien voimakas kysyntä tekoälymarkkinoilla.

Vuosi 2026 merkitsee kyberturvalle murrosta, jossa kolme samanaikaisesti etenevää teknologian aaltoa – agenttinen tekoäly, kvanttilaskenta ja Web 4.0 -ympäristöt – muuttavat riskikenttää perusteellisemmin kuin mikään aiempi yksittäinen kehityssuunta. Check Pointin tuore raportti kuvaa tulevaa vuotta ”teknologiseksi tsunamiksi”, jossa autonomiset järjestelmät, immersiiviset digitaaliset käyttöliittymät ja salausmenetelmien murros haastavat yritysten resilienssin aivan uudella tasolla.

Uusi ETNdigi 2/2025 pureutuu tämän hetken puhutuimpiin teknologia-aiheisiin: tekoälyyn, turvallisuuteen, sulautettuihin järjestelmiin ja suomalaisen elektroniikka-alan tulevaisuuteen. Vankka paketti on tuttuun tapaan luettavissa ilmaiseksi. Lue lehti ja osallistu joulukuun kisaan.

Marraskuun puhelinmyynti vahvisti jälleen suomalaismarkkinoiden selvän kahtiajaon: kuluttajia vetävät edulliset Android-mallit, mutta yritysasiakkaiden puolella Apple hallitsee käytännössä suvereenisti. Sekä DNA:n että Elisan tuoreet listat osoittavat, että iPhone 17 -sarja nousi yritysten myyntitilastojen kärkeen ylivoimaisella marginaalilla, eikä haastajista ollut todellista uhkaa Applen asemalle.

Tekoälyn vaikutukset koodaamiselle ovat mullistavia, mutta uusi työkalu tuo mukanaan uusia riskejä. Sulautetuissa järjestelmissä yksikin hallusinoitu C-rivikomento voi rikkoa muistin, häiritä keskeytysrutiinia tai aiheuttaa määrittelemätöntä käyttäytymistä, kirjoittaA NewRocketin toimitusjohtaja Frank Palermo.

Valmistava teollisuus on siirtymässä aikakauteen, jossa totutut globaalit rakenteet eivät enää päde. Tämä oli talouskommentaattori Frank Hvidin keskeinen viesti OMRONin Nordic Partner Summit -tapahtumassa Ystadissa. Hänen mukaansa Eurooppa ja Pohjoismaat ovat astuneet uuteen, epävarmuuden värittämään talousympäristöön, jossa Kiinan seuraava kehitysvaihe – niin kutsuttu Kiinan 2.0 – muokkaa kilpailuasetelmaa perustavanlaatuisesti.

Tuore Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus antaa poikkeuksellisen selkeän viestin: polttoainekäyttöisillä lisälämmittimillä tehty esilämmitys ei vähennä dieselauton kokonaispäästöjä – vaan lisää niitä huomattavasti. FM Henri Oikarisen aerosolifysiikan alan väitöstyö osoittaa, että lisälämmittimet tuottavat niin suuria pienhiukkasmääriä, että esilämmitys voi vastata jopa satojen kilometrien ajoa päästöjen näkökulmasta.

OpenAI on vahvistanut, että sen API-palvelun käyttäjiin liittyvää dataa on päätynyt ulkopuolisen hyökkääjän haltuun Mixpanel-analytiikkatyökalun kautta. Kyse ei ollut OpenAI:n omien järjestelmien murrosta, vaan tietoturvapoikkeama tapahtui Mixpanelin ympäristössä. ChatGPT-käyttäjiin tapaus ei vaikuttanut.