Rohde & Schwarz ja Broadcom ovat ottaneet ratkaisevan askeleen kohti seuraavan sukupolven Wi-Fi 8 -laitteita. Broadcom on validoinut R&S:n uuden CMP180-radiotesterin Wi-Fi 8 -piirien kehitys- ja tuotantotestaukseen, mikä tarkoittaa, että ensimmäisiä 802.11bn-siruja voidaan alkaa testata ja optimoida jo ennen standardin lopullista valmistumista.
Wi-Fi 8 eli IEEE 802.11bn on parhaillaan aktiivisen kehityksen alla, ja standardin odotetaan valmistuvan ensi vuonna. Suurten piirivalmistajien – kuten Broadcom, Qualcomm ja MediaTek – odotetaan tuovan ensimmäiset kaupalliset Wi-Fi 8 -piirisarjat markkinoille vuoden 2026 aikana, jolloin laitevalmistajien testaus- ja integrointiprosessit ovat jo käynnissä. Validointien aloittaminen nyt antaa merkittävän etumatkan.
Wi-Fi 8 lupaa huomattavasti suurempia läpimenoja, matalampaa latenssia ja parempaa spektritehokkuutta erityisesti ahtaissa 5/6 GHz:n ympäristöissä. Uudet ominaisuudet, kuten erittäin leveät 320–500 MHz kanavat, korkean asteen modulointi, Multi-Link Operation ja XR/AI-optimoinnit, asettavat testaukselle täysin uudenlaisia vaatimuksia.
Tähän tarpeeseen R&S:n CMP180-testeri vastaa. Se yltää jopa 500 megahertsin kaistaleveyteen, tukee taajuuksia aina 8 gigahertsiin asti, voi testata kahta riippumatonta VSA/VSG-kanavaa ja mahdollistaa 4×4 MIMO -järjestelmän testaamisen.
Yhteistyön myötä piirivalmistajat ja laitetoimittajat saavat varhaisen pääsyn testivektoreihin ja ohjelmistokehyksiin, mikä nopeuttaa huomattavasti Wi-Fi 8 -tuotteiden tuotekehitystä.
R&S:n mobiiliradiotestausjohtaja Goce Talaganov kuvaa yhteistyötä ”kattavaksi, koko laitteen elinkaaren kattavaksi testausratkaisuksi”, jonka avulla markkinoille saadaan uuden sukupolven Wi-Fi 8 -laitteita nopeasti ja luotettavasti.
Ensimmäiset kaupalliset sirut sekä laitteet ovat näillä näkymin kuluttajien ulottuvilla vuonna 2026.