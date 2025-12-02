Google on julkaissut joulukuun Android-turvapäivitykset, jotka paikkaavat yhteensä yli sata haavoittuvuutta eri järjestelmäkomponenteissa. Merkittävimpiä ovat kaksi vakavaa zero-day-haavoittuvuutta, joiden Google arvioi olleen jo kohdennetun hyväksikäytön kohteena.
Vakavin korjaus liittyy Framework-komponenttiin (CVE-2025-48631), joka mahdollisti etäisen palvelunestohyökkäyksen ilman erityisiä käyttöoikeuksia. Lisäksi zero-day-listalla ovat CVE-2025-48633 ja CVE-2025-48572, jotka liittyivät oikeuksien korottamiseen ja tietovuotoon. Näistä on ollut merkkejä aktiivisesta hyväksikäytöstä, joten päivitys kannattaa asentaa heti, kun se tulee saataville.
Joulukuun korjaukset sisältävät useita kriittisiä kernel-haavoja pKVM- ja IOMMU-komponenteissa, jotka olisivat voineet johtaa paikalliseen pääsynkorotukseen. Myös useita MediaTekin, Qualcommin ja Unisocin modeemikomponenttien haavoittuvuuksia korjattiin.
Android-maailmassa päivitykset eivät tule kaikille laitteille yhtä aikaa. Google julkaisee korjaukset Pixel-puhelimille välittömästi, mutta muiden valmistajien on sovitettava korjaukset omaan kernel-versioonsa, päivitettävä radiomodeemit ja piirisarjakohtaiset komponentit, sekä testattava korjaukset oman käyttöliittymänsä (One UI, ColorOS, HyperOS, HiOS jne.) kanssa.
Tämä tarkoittaa tyypillisesti 1–4 viikon viivettä ennen kuin päivitys saapuu käyttäjille. Tällä hetkellä useimmat valmistajat eivät ole vielä julkaisseet joulukuun 2025 turvallisuuspäivitystä, joten monien käyttäjien laitteet ovat vielä marraskuun tasolla.
Kujn päivitystä tarjotaan, se kannattaa pikaisesti asentaa. Myös korjauksen saapumista kannattaa aktiivisesti seurata. Joulukuun päivitys on tavallista merkittävämpi, koska siinä paikataan kaksi todellista zero-day-haavaa sekä useita kriittisiä kernel-korjauksia.