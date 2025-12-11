Nvidia jatkaa aggressiivista investointitahtiaan piiri- ja tekoälyalan ytimeen. Yhtiö osti viime viikolla kahden miljardin dollarin arvosta uusia osakkeita EDA-jätti Synopsysista. Samalla käynnistyy strateginen yhteistyö, jonka tavoitteena on kiihdyttää Synopsysin ja sen kesällä ostaman Ansysin suunnittelu- ja simulointityökalujen suorituskykyä jopa 16-1000-kertaiseksi. Luit oikein, siis tuhatkertaiseksi.
Nvidia on jo valmiiksi yksi Synopsysin suurimmista asiakkaista. Arvioiden mukaan yhtiö käyttää vuosittain noin 500 miljoonaa dollaria EDA-työkaluihin, joista 45 prosenttia menee Synopsysille, 40 prosenttia Cadencelle ja loput Siemensille. Uusi kahden miljardin sijoitus tuo Nvidialle noin 2,5 prosentin omistusosuuden, mutta ei muuta kaupallista suhdetta. Nvidia maksaa lisensseistä entiseen tapaan.
Yhteistyön varsinainen ydin on Synopsysin ja Ansysin työkalujen optimointi Nvidian CUDA-alustalle ja AI-kiihdyttimille. Kun simuloinnit ja monifysiikkalaskenta siirtyvät yhä enemmän GPU-pohjaisiksi, Nvidian laitteille avautuu täysin uusi, erittäin laskentaintensiivinen sovellusalue. Ensimmäiset kiihdytetyt versiot työkaluista on luvassa jo ensi vuonna.
Tärkeä osa kauppaa on EDA-ekosysteemin lukitseminen Nvidian rautaan. Nvidia pyrkii ennen kaikkea pitämään AMD:n, Cerebrasin ja Intelin loitolla EDA- ja fysiikkasimuloinnin kasvavasta GPU-markkinasta. Tämä sijoitus vahvistaa Nvidian asemaa sekä suunnittelutyökalujen suorituskyvyn moottorina että niiden laskenta-alustana tulevina vuosina.