Amazon Web Services on esitellyt re:Invent-tapahtumassaan viidennen sukupolven Graviton-prosessorin, joka tuo merkittävän päivityksen suorituskykyyn, energiatehokkuuteen ja pilviturvallisuuteen. Graviton5 tarjoaa jopa 25 prosenttia enemmän laskentatehoa kuin edeltäjänsä ja vie AWS:n Arm-pohjaisten palvelinprosessorien kehitystä selvästi eteenpäin.
AWS:n mukaan jo 98 prosenttia sen tuhannesta suurimmasta EC2-asiakkaasta hyödyntää Graviton-arkkitehtuuria. Mukana ovat mm. Adobe, Formula 1, Epic Games, SAP ja Siemens – ja Graviton5 lupaa näille asiakkaille jälleen merkittäviä parannuksia.
Graviton5:n 192-ytiminen rakenne ja koko viisi kertaa suurempi L3-välimuisti parantavat etenkin viiveherkkien sovellusten suorituskykyä. Tällaisia ovat esimerkiksi piirien EDA-suunnittelu, HPC-laskenta ja erilaiset analytiikat. Jokaisella ytimellä on nyt käytössään 2,6 kertaa edeltäjää enemmän välimuistia, mikä vähentää muistihakujen aiheuttamia viiveitä.
Uusi arkkitehtuuri on myös tiiviimpi: ydinten välinen latenssi on AWS:n mukaan jopa 33 prosenttia pienempi, mikä nopeuttaa erityisesti hajautettuja ja paljon rinnakkaisuutta hyödyntäviä sovelluksia. Samalla verkko- ja tallennuskaistanleveyksiä on kasvatettu – suurimmissa instansseissa jopa kaksinkertaisiksi.
3 nanometrin valmistusprosessiin siirtyminen tuo sekä lisää suorituskykyä että paremman energiatehokkuuden. AWS käyttää prosessorissa bare-die-jäähdytystä, joka poistaa lämpöä suoraan sirun pinnalta ja mahdollistaa korkeamman tehotiheyden.
Graviton5 tuo Nitro-järjestelmään uuden Nitro Isolation Enginen, jonka toiminta on formaalisesti todennettu matemaattisin menetelmin. Tämä tekee siitä ensimmäisiä pilvipalveluissa käytössä olevia turvaratkaisuja, joiden eristysominaisuudet voidaan todentaa ”todistusketjuna” eikä vain testien perusteella.
Nitro-arkkitehtuuri itsessään estää AWS-operaattoreita tai muita järjestelmän osapuolia saamasta pääsyä instanssien muistiin tai asiakasdataan, ja Graviton5 vahvistaa tätä periaatetta entisestään.
AWS:n mukaan yleiskäyttöiset M9g-instanssit ovat jo esiversiona saatavilla. Compute-optimoidut C9g ja muistia vaativat R9g -instanssit tulevat vuoden 2026 aikana.