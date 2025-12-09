Microsoftin mukaan vuosi 2026 merkitsee tekoälyn uutta vaihetta, jossa kokeiluista siirrytään todelliseen vaikutukseen. Yhtiö arvioi, että tekoäly muuttuu välineestä kumppaniksi – ja ennen kaikkea työntekijäksi. Tekoälyagentit saavat organisaatioissa saman aseman kuin ihmiset: niillä on oma identiteetti, rajatut vastuut ja pääsyoikeudet, ja ne työskentelevät ihmisten rinnalla tehtävissä, joihin tähän asti on tarvittu kokonaisia tiimejä.

Taittuvien älypuhelimien maailmanlaajuiset toimitukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 14 prosenttia ja nousivat koko kategorian kaikkien aikojen ennätystasolle, kertoo Counterpoint Researchin tuore Foldable Smartphone Market Tracker. Silti osuus koko älypuhelinmarkkinasta jäi edelleen marginaaliseksi, 2,5 prosenttiin.

Pickering Interfaces on tuonut markkinoille uuden 12-paikkaisen LXI/USB-kehikon, joka tarjoaa tällä hetkellä markkinoiden suurimman PXI-paikkatiheyden ja alhaisimman kustannuksen per korttipaikka. Uutuus, malliltaan 60-107-001, yhdistää 12 hybridiyhteensopivaa PXI-/PXIe-paikkaa vain 2U-korkuisessa muodossa ja toimii ilman erillistä PXI-ohjainta. Ohjaus hoituu suoraan USB:n tai Ethernetin kautta tavallisella PC:llä.

Yhä useampi kuluttaja antaa tekoälyn hoitaa joulupukin perinteisen tehtävän: lahjaideoiden keksimisen ja parhaiden tarjousten etsimisen. Statistan tuore kuluttajakysely osoittaa, että seitsemän kymmenestä amerikkalaisesta voisi kuvitella käyttävänsä tekoälytyökaluja joululahjojen hankintaan. Kyse on merkittävästä muutoksesta joulukaupan käyttäytymisessä – ja samalla osoitus siitä, kuinka nopeasti tekoäly on sulautunut arjen päätöksentekoon.

Amazon Web Services on esitellyt re:Invent-tapahtumassaan viidennen sukupolven Graviton-prosessorin, joka tuo merkittävän päivityksen suorituskykyyn, energiatehokkuuteen ja pilviturvallisuuteen. Graviton5 tarjoaa jopa 25 prosenttia enemmän laskentatehoa kuin edeltäjänsä ja vie AWS:n Arm-pohjaisten palvelinprosessorien kehitystä selvästi eteenpäin.

Eurooppalainen Neuronova on kehittänyt analogisen neuromorfisen prosessorin, joka pystyy ajamaan aina päällä olevan tekoälyn tehtäviä murto-osalla nykyisten digitaalisten piirien virrankulutuksesta. Yhtiön mukaan sen analoginen spiking-neural-network -prosessori tunnistaa esimerkiksi avainsanoja ja muita audiosignaaleja alle yhden mikrowatin tehonkulutuksella – jopa satakertaisesti pienemmällä teholla kuin digitaalisiin SoC-ratkaisuihin perustuvat järjestelmät.

Rutronik on tuonut valikoimaansa ams OSRAMin TMF8829-etäisyysanturit, jotka nostavat pienen optisen moduulin suorituskyvyn uudelle tasolle. Uutuus mittaa etäisyyksiä jopa 11 metrin päästä ja tarjoaa 80 asteen kuva-alan vain 5,7 × 2,9 × 1,5 millimetrin kokoisessa optisessa LGA-moduulissa integroidulla VCSEL-valolähteellä.

OnePlus ottaa R-sarjassaan ison teknisen harppauksen, kun 17. joulukuuta globaalisti lanseerattava OnePlus 15R saa brändin kaikkien aikojen suurimman akun. Uutuusmalli tarjoaa peräti 7400 mAh:n kapasiteetin – selvästi enemmän kuin tyypilliset huippuluokan puhelimet – ja tekee akkuteknologiasta jälleen yhden keskeisen erottuvuustekijän OnePlussalle.

Autoteollisuus elää tällä hetkellä tekoälyhuuman keskellä – mutta Gartnerin tuore ennuste viiltää epävarman tulevaisuuden esiin. Tutkija­yhtiön mukaan vuoteen 2029 mennessä vain viisi prosenttia autonvalmistajista jatkaa vahvaa AI-investointien kasvua. Luku on dramaattinen pudotus tämän päivän yli 95 prosentista.

Euroopan piirilevyteollisuus on romahtamassa, ja syy on pitkälti EU:n oma tullipolitiikka. Näin viestitti EMS-analyytikko Dieter G. Weiss (in4ma) ravistelevassa katsauksessaan Tallinnassa järjestetyssä EMS & Beyond -tapahtumassa 5. joulukuuta. Weiss ei säästellyt sanojaan: - EU tuhoaa eurooppalaisen piirikorttiteollisuuden.

Incap jatkaa vauhdikasta kasvustrategiaansa tekemällä yhden historiansa merkittävimmistä yritysostoista. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Lacon Groupin koko osakekannan hankkimisesta. Toimitusjohtaja Otto Pukk korostaa, että yritysosto vahvistaa Incapin asemaa Euroopan suurimmilla EMS-markkinoilla ja laajentaa tarjontaa suunnittelu- ja kehityspalveluihin.

Helsinkiläinen Basemark on nousemassa nopeasti Euroopan puolustusteknologian avaintoimijaksi. Yhtiö on saavuttanut kymmenessä vuodessa pisteen, jossa se kääntyy ensi kertaa voitolliseksi ja murtautuu samalla ratkaisevaan rooliin ns. lisätyn todellisuuden eli AR-käyttöliittymissä, jotka tulevat määrittämään tulevaisuuden sotilaan varusteet.

Melexis on julkaissut MLX90642-lämpöanturiinsa valmiin, maksuttoman algoritmin, joka mahdollistaa ihmisten havaitsemisen, laskemisen ja paikantamisen ilman perinteisiä kameroita. Ratkaisu tuo seuraavan sukupolven havaitsemisen suoraan anturitasolle ja poistaa tarpeen kehittää omia lämpökuva-analytiikan algoritmeja.

Forbesissa julkaistussa artikkelissa Nokian Cloud and Network Services -yksikön tuote- ja teknologiajohtaja Kal De varoittaa, että teleoperaattoreiden on hylättävä perinteinen, reaktiivinen kyberturvamalli. Nykyiset uhkat kuten tekoälyn kiihdyttämät hyökkäykset ja nopeasti lähestyvä kvanttilaskennan murros pakottavat siirtymään ennakoiviin, automaattisiin puolustusmenetelmiin.

Microchip on esitellyt kaksi digitaalista tehonvalvontapiiriä, jotka mittaavat kannettavien ja energiarajoitteisten laitteiden virrankulutusta kuluttamatta itse käytännössä lainkaan tehoa. Uudet PAC1711- ja PAC1811-piirit toimivat itsenäisinä, MCU:sta riippumattomina ”älykkäinä virran vahtikoirina”, jotka herättävät prosessorin vasta, kun järjestelmässä tapahtuu jotakin merkittävää.

STMicroelectronics laajentaa tunnetun ST87M01-NB-IoT-radiomoduulinsa käyttökohteita älymittareista kohti yleisiä IoT-ratkaisuja. Yhtiö on esitellyt kaksi uutta versiota moduulista sekä päivitetyn kehitysekosysteemin, joiden avulla kehittäjät voivat tuoda kapeakaistaisen NB-IoT-yhteyden nopeasti osaksi logistiikan, teollisuuden, energiaverkkojen ja kuluttajalaitteiden sovelluksia.

Avocado-käyttöjärjestelmäänsä sulautettujen laitteiden valmistajille kauppaava Peridio esitteli Embedded World North America -messuilla uuden Jetson-pohjaisen tekoälyä hyödyntävän robottidemon. Demo havainnollisti, miten sen Avocado OS -käyttöjärjestelmä ja laitehallinta-alusta lyhentävät sulautettujen AI-laitteiden tuotantovaiheeseen siirtymisen jopa kuukausista päiviin.

Kun suurteholaskennan (HPC) työkuormat monimutkaistuvat, generatiivinen tekoäly sulautuu yhä tiiviimmin moderneihin järjestelmiin ja lisää kehittyneiden muistiratkaisujen tarvetta. Vastatakseen näihin muuttuviin vaatimuksiin ala kehittää uuden sukupolven muistiarkkitehtuureja, jotka maksimoivat kaistanleveyden, minimoivat latenssin ja parantavat energiatehokkuutta.

Sähköinen liikenne on siirtynyt uuteen aikakauteen sekä maailmalla että Euroopassa. Gartnerin tuoreen ennusteen mukaan maailman teillä liikkuu ensi vuonna yli 116 miljoonaa sähköajoneuvoa, kun taas TechGaged Research raportoi, että polttomoottorit ovat nyt virallisesti vähemmistössä Euroopan unionissa.

Winbond on esitellyt uuden 8 gigabitin DDR4-muistin, joka nostaa teollisuus- ja sulautettujen järjestelmien perinteisen DDR4-teknologian aivan uudelle suorituskyky- ja tehokkuustasolle. Yhtiö valmistaa uutuuden omalla 16 nanometrin prosessillaan, mikä tuo pienemmän sirukoon, alhaisemman virrankulutuksen ja paremman signaalieheyden – ominaisuuksia, joita teollisuus edellyttää pitkän elinkaaren laitteistoilta.