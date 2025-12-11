Kuusi eurooppalaista mukana VTT:n NATO-kiihdyttämössä

VTT käynnistää tammikuussa 2026 Suomen ensimmäisen NATO DIANA -yrityskiihdyttämön, jonka teemana ovat tulevaisuuden viestintäteknologiat. Otaniemessä toteutettava ohjelma on osa liittokunnan laajaa DIANA-kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vauhdittaa kaksoiskäyttöteknologioiden kehitystä ja tuoda puolustuskäyttöön uutta tekniikkaa nykyistä nopeammin.

Kiihdyttämö käynnistyy 19. tammikuuta ja kestää juhannukseen asti. Mukaan on valittu kuusi startup- ja pk-yritystä Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Saksasta. VTT mentoroi yrityksiä yhdessä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Defence Innovation Network Finland -verkoston kanssa.

VTT:n kaksoiskäyttöteknologioiden kiihdyttämötoiminnan päällikkö Tiia-Maria Jaakkola korostaa Suomen vahvaa osaamista viestintä- ja verkkoteknologioissa. Hänen mukaansa VTT:n oma verkkoinfrastruktuuri ja tutkimusympäristöt tarjoavat yrityksille ainutlaatuiset puitteet kehittää ratkaisujaan Naton tarpeisiin sekä vaativiin siviilikohteisiin.

DIANA-ohjelman suosio kasvoi ennätystasolle: vuoden 2026 kiihdyttämöihin haki lähes 4 000 yritystä, joista 150 hyväksyttiin mukaan. Jokainen osallistuja saa 100 000 euron rahoituksen ja pääsyn ohjelman huippuluokan koulutukseen, testikeskuksiin sekä Naton Rapid Adoption Service -mekanismiin, joka helpottaa kaupallista etenemistä puolustusmarkkinoille.

VTT:n vetämän kiihdyttämön painopisteitä ovat muun muassa häirinnänkestävät radio- ja antennitekniikat, radiotaajuusanalytiikka, turvalliset verkot ja kvanttisalaus sekä kehittyvät viestintäjärjestelmät, kuten kvanttisensorit. Tavoitteena on mahdollistaa luotettava ja nopea viestintä vaativissa ja häiriöherkissä olosuhteissa.

Ohjelman ensimmäinen viikko sisältää työpajoja ja markkinatietoa puolustus- ja kaksoiskäyttöteknologioista. Keväällä yritykset saavat opastusta puolustusmarkkinoiden liiketoimintamalleista ja strategioista, ja kiihdyttämö huipentuu toukokuun demopäivään sekä sijoittajatapaamisiin juhannusviikolla.

Tulevaisuuden viestintäteknologiat on yksi DIANA-ohjelman kymmenestä teemasta vuodelle 2026. Muut teemat kattavat muun muassa autonomian ja miehittämättömät järjestelmät, energia- sekä bioteknologiaratkaisut ja kriittisen infrastruktuurin suojauksen.