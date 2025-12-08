OnePlus ottaa R-sarjassaan ison teknisen harppauksen, kun 17. joulukuuta globaalisti lanseerattava OnePlus 15R saa brändin kaikkien aikojen suurimman akun. Uutuusmalli tarjoaa peräti 7400 mAh:n kapasiteetin – selvästi enemmän kuin tyypilliset huippuluokan puhelimet – ja tekee akkuteknologiasta jälleen yhden keskeisen erottuvuustekijän OnePlussalle.
OnePlussan mukaan kapasiteettia ei ole kasvatettu perinteisin keinoin, vaan taustalla on piipohjaisen Silicon Nanostack -akun nopea kehitys. Akussa on 15 %:n piipitoisuus, mikä nostaa energiatiheyttä merkittävästi ja mahdollistaa näin huomattavasti aiempaa suuremman kapasiteetin ilman radikaalia tilavuuden kasvua. Laitteelle luvataan myös pitkä käyttöikä: vähintään 80 % kapasiteetista on jäljellä neljän vuoden käytön jälkeen.
Massiivinen akku tukee edelleen OnePlussan 80 W SUPERVOOC -pikalatausta, ja sen luvataan toimivan jopa –20 °C:ssa, mikä on huomattavasti kylmässä käytössä rajoittuvia perinteisiä litiumakkuja parempi suorituskyky.
Akun lisäksi OnePlus 15R tuo useita muita lippulaivapiirteitä. Puhelin on ensimmäinen globaalisti julkaistava malli, joka perustuu Qualcommin tuoreeseen Snapdragon 8 Gen 5 -alustaan. OnePlus kertoo optimoineensa sirua yhdessä Qualcommin kanssa 24 kuukauden ajan, jotta se sopisi R-sarjan nopeaan käyttötuntumaan. Lisäksi puhelimessa on erilliset G2 Wi-Fi - ja kosketusvastepiirit, joilla pyritään parantamaan yhteysvarmuutta ja näytön reagointia.
Näyttö on 165 hertsin 1.5K AMOLED-paneeli, jonka kirkkaus skaalautuu 1800 nitistä aina 1 nitiin asti pimeän käytön helpottamiseksi. TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 -sertifiointi täydentää kokonaisuuden.
Kamerapuolella OnePlus tuo R-sarjaan ensimmäistä kertaa 4K/120 fps -videokuvauksen, joka on aiemmin nähty vain OnePlus 15 -mallissa. 15R sisältää myös uuden Plus Mind -tekoälytyökalun, joka mahdollistaa näytön sisällön tallentamisen Plus Key -painikkeella ja datan automaattisen analyysin esimerkiksi kalenterikutsujen luomiseksi tai sisällön luokitteluksi.
OnePlus 15R julkaistaan 17. joulukuuta yhdessä Watch Lite -älykellon ja Pad Go 2 -tabletin kanssa, mutta yhtiön selkein painopiste on akkuteknologian uudessa loikassa. Suurempi kapasiteetti, aiempaa kylmävarmempi kemia ja pitkä käyttöikä viittaavat siihen, että OnePlus näkee akusta seuraavan R-sarjan hittiominaisuuden.