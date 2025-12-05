STMicroelectronics laajentaa tunnetun ST87M01-NB-IoT-radiomoduulinsa käyttökohteita älymittareista kohti yleisiä IoT-ratkaisuja. Yhtiö on esitellyt kaksi uutta versiota moduulista sekä päivitetyn kehitysekosysteemin, joiden avulla kehittäjät voivat tuoda kapeakaistaisen NB-IoT-yhteyden nopeasti osaksi logistiikan, teollisuuden, energiaverkkojen ja kuluttajalaitteiden sovelluksia.
NB-IoT on jo vuosia ollut sähkö-, vesi- ja kaasumittareiden etäluennan peruspilari, sillä se yhdistää erittäin pienen virrankulutuksen ja luotettavan yhteyden syvissäkin asennusympäristöissä. ST87M01-moduuli on ollut keskeinen osa eurooppalaisten älymittareiden infrastruktuuria, ja sen avulla energiayhtiöt keräävät reaaliaikaista kulutusdataa ja täyttävät tiukentuvia ympäristö- ja verkkovalvontavaatimuksia.
Uudet versiot – ST87M01-1001 (pelkkä NB-IoT) ja ST87M01-1301 (NB-IoT + GNSS + Wi-Fi -paikannus) – vievät teknologian seuraavalle tasolle. Ne tuovat mittariluokan robustiuden ja ultra-alhaisen tehonkulutuksen nyt myös seurantalaitteisiin, älykaupunkeihin, ympäristömittaukseen, teollisuuden kunnonvalvontaan ja jopa eläin- ja omaisuuspaikannukseen.
Kehitystä tukee ST:n uusi EVKITST87M01-2-arviointialusta, joka sisältää Conexa IoT -SIM-kortin ja antennit valmiina prototyöntiin. Lisäksi Easy-Connect-kirjasto tarjoaa laiteriippumattoman ohjelmistopohjan NB-IoT-viestintään sekä paikannustoimintojen hallintaan.
ST hyödyntää myös Authorized Partner -verkostoaan. Siinä Wireless Logic toimittaa Conexa-SIM:n ja NB-IoT-verkon kattavuuden EMEA-alueelle. Ignion tarjoaa Virtual Antenna -teknologian sekä Oxion-alustansa RF-suunnittelun nopeuttamiseen. Lisäksi DAOS tukee asiakkaita laitesuunnittelusta tuotantoon asti.
ST esitteli uusia moduulejaan Enlit Europe 2025 -tapahtumassa Bilbaossa, missä demot kattavat älymittauksen lisäksi valaisinohjauksen, paikannuksen sekä turvallisen eSIM-yhteyden.