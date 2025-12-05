Microchipin uusi piiri toimii älykkäänä virran vahtikoirana

Microchip on esitellyt kaksi digitaalista tehonvalvontapiiriä, jotka mittaavat kannettavien ja energiarajoitteisten laitteiden virrankulutusta kuluttamatta itse käytännössä lainkaan tehoa. Uudet PAC1711- ja PAC1811-piirit toimivat itsenäisinä, MCU:sta riippumattomina ”älykkäinä virran vahtikoirina”, jotka herättävät prosessorin vasta, kun järjestelmässä tapahtuu jotakin merkittävää.

Kannettavat ja akulla toimivat järjestelmät ovat perinteisesti joutuneet uhraamaan osan omasta kapasiteetistaan virrankulutuksen seurantaan. Microchipin uusi ratkaisu puolittaa tämän mittauksen vaatiman energian verrattuna tyypillisiin digitaalisiin valvontapiireihin. Samalla se vapauttaa MCU:n lepotilaan ja antaa tehonvalvonnan erilliselle, ultraenergiatehokkaalle valvojalle.

PAC1711 (12-bittinen) ja PAC1811 (16-bittinen) seuraavat jatkuvasti väyläjännitettä ja kuormavirtaa 0–42 voltin alueella. Piirit ylläpitävät liukuvaa pitkäaikaista keskiarvoa ja sisältävät uuden step-alert -toiminnon, joka hälyttää, jos virrankulutuksessa tapahtuu käyttäjän määrittelemän rajan ylittävä poikkeama. Näin MCU voidaan herättää täsmällisesti esimerkiksi näytön sytyttämistä tai odottamatonta kuormapiikkiä varten.

Energiatehokkuutta tukee myös hidas näytetila, jossa näytteitä otetaan vain kahdeksan sekunnin välein. Tämä on hyödyllinen ratkaisu laitteille, jotka seuraavat pitkän aikavälin kulutusta eivätkä tarvitse nopeaa reagointia.

Piirit on pakattu VDFN-8 ja VDFN-10 -koteloihin, ja ne ovat kooltaan ja nastoitukseltaan yhteensopivia SOT23-8-kotelon kanssa. Tämä helpottaa korvaavien lähteiden käyttöä ja yksinkertaistaa päivitystoteutuksia esimerkiksi sulautetuissa verkko-, e-mobility- ja AI/ML-laitteissa.

Microchip kuvaa uusia valvontapiirejä itsenäisiksi oheislaitteiksi, jotka vähentävät ohjelmistokuormaa ja tekevät kokonaisjärjestelmästä ennustettavamman. - Aiemmin laitteiden oli pakko tuhlata osa omasta energiastaan virrankulutuksen mittaamiseen. Nyt tämä tehtävä voidaan siirtää omalle, erittäin vähän kuluttavalle valvojalle, toteaa Microchipin Mixed-Signal Linear -yksikön varatoimitusjohtaja Keith Pazul.

Arkkitehtuuri mahdollistaa myös akkukäytön pitkän aikavälin seurannan. Piireissä oleva akkumulaattorirekisteri voi kerätä tietoa esimerkiksi akun vanhenemisesta, latausjaksoista ja kulutushistoriasta, jotka MCU voi lukea myöhemmin tarpeen mukaan.

Saataville on tuotu myös Click-muotoinen arviointikortti sekä Linux-ajuri ja C-kirjasto, jotka helpottavat integrointia Microchipin ja muiden valmistajien MCU-ympäristöihin.