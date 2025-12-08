Incap jatkaa vauhdikasta kasvustrategiaansa tekemällä yhden historiansa merkittävimmistä yritysostoista. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Lacon Groupin koko osakekannan hankkimisesta. Toimitusjohtaja Otto Pukk korostaa, että yritysosto vahvistaa Incapin asemaa Euroopan suurimmilla EMS-markkinoilla ja laajentaa tarjontaa suunnittelu- ja kehityspalveluihin.
- Olemme erittäin innoissamme Lacon Groupin yritysostosta. Yhtiöllä on vahva jalansija korkean potentiaalin sektoreilla sekä kehittyneet suunnittelu- ja insinööripalvelut. Kauppa avaa Incapille merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja luo vakaan perustan laajentumiselle DACH-alueella, Pukk sanoo. Hänen mukaansa Laconin kokenut tiimi, modernit tuotantolaitokset ja tasapainoinen asiakaskanta tekevät siitä erinomaisen lisän Incapin globaaliin verkostoon.
Yrityskauppa laajentaa Incapin palvelutarjoaman kattamaan myös ODM-suunnittelun ja tuotekehityksen, mikä mahdollistaa laajemman arvon tuottamisen koko tuotteen elinkaaren aikana. Laconilla on vahvaa asiakaspohjaa erityisesti puolustus-, raideliikenne- ja lääkintätekniikan aloilla.
Vuonna 1985 perustettu Lacon Group toimii kolmessa toimipisteessä Saksassa (Karlsfeld, Glinde ja Boxberg) sekä Galatissa Romaniassa. Yhteensä valmistustilaa on noin 21 300 neliömetriä. Yhtiö tarjoaa piirilevykokoonpanoa, kaapelisarjoja, järjestelmäintegraatiota sekä suunnittelu-, ja testauspalveluja.
Lacon on kannattava toimija ja sen asiakaskunta on kasvanut erityisesti puolustusteknologian nousun myötä. Tammi-lokakuun 2025 liikevaihto oli 57,2 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 5,3 miljoonaa euroa.
Incap maksaa Laconista 50 miljoonan euron kauppahinnan käteisellä. Rahoitus koostuu omista varoista ja noin 30 miljoonan euron pankkilainasta. Vuodelle 2027 on sovittu mahdollinen enintään 5 miljoonan euron lisäkauppahinta, joka perustuu vuoden 2026 tulokseen. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Saksan ja Romanian viranomaislupien jälkeen.