Pico Technology on julkaissut PicoScope 7 -ohjelmiston version 7.2, joka tuo PC-pohjaisiin oskilloskooppeihin joukon uudistuksia erityisesti signaalihäiriöiden havaitsemiseen. Merkittävin parannus on uusi Waveform Overlays -toiminto, joka näyttää useita kaappauksia päällekkäin ja muodostaa visuaalisen ”signaalivaipan” normaalille käyttäytymiselle. Poikkeamat, satunnaiset poikkeavuudet ja värinä paljastuvat nyt yhdellä silmäyksellä selvästi aiempaa tarkemmin.
Pico Technologyn tuotepäällikkö Trevor Smith kuvaa päivitystä ”aikaiseksi joululahjaksi” käyttäjille. Yhteisön toiveiden ja omien kehitysideoiden pohjalta rakennettu 7.2-versio sujuvoittaa sekä häiriöiden etsintää että sarjamuotoisen datan analysointia.
Sarjaliikenteen tulkintaa helpottaa uusi Advanced Serial Filtering -toiminto. Käyttäjä voi suodattaa pitkiä kaappauksia sisällön, datatyypin tai paketin pituuden perusteella. Suodatus toimii kaikissa 40 PicoScopen tukemassa sarjaprotokollassa ja nopeuttaa olennaisen datan löytämistä selvästi.
Mittauksiin on lisätty visuaaliset Measurement Indicators -osoittimet, jotka näyttävät suoraan signaalilla, mihin kohtaan ohjelma perustaa laskentansa. Näin automaattiset mittaustulokset ovat aiempaa läpinäkyvämpiä ja helpommin tulkittavia.
Aikaleimojen käsittelyä on laajennettu. Ohjelmisto tallentaa nyt kaappauksen vastaanottoajan sekunnin tarkkuudella ja vie tiedot myös CSV-muotoon. PicoScope 3000E- ja 6000E-malleissa mukana ovat lisäksi tarkat triggausaikaleimat jopa 200 pikosekunnin resoluutiolla, mikä helpottaa viiveiden ja tapahtumaketjujen analysointia.
Käytettävyyttä parantavat monet pienemmät uudistukset. Pass/Fail-toiminto osaa nyt laukaista automaattisia toimenpiteitä rajojen ylittyessä. Channel Deskew tasaa eri probejen kaapelipituuksista syntyvät viive-erot, ja arvojen syöttö onnistuu aiempaa tarkemmin hiiren rullalla tehtävällä hienosäädöllä. Työkaluriville on lisätty myös Factory Reset -painike nopeaan aloitukseen.
PicoScope 7.2 on ladattavissa heti Windows-, macOS- ja Linux-käyttäjille, ja se on ilmainen kaikille PicoScope-laitteiden omistajille. Uudistusten myötä PC-pohjainen oskilloskooppi tarjoaa entistä tehokkaamman työkalun signaalien analysointiin ja häiriöiden tunnistamiseen.