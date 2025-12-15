Kyberturva tulee seuraavaksi moottoripyöriin

NXP:n mukaan kyberturvallisuus ei ole enää vain autojen tai IT-järjestelmien asia, vaan se on nopeasti nousemassa keskeiseksi turvallisuuskysymykseksi myös moottoripyörissä, skoottereissa ja muissa kevyissä sähköajoneuvoissa. Sähköistyminen, langaton yhteys ja ohjelmistopohjaiset toiminnot ovat tuoneet kaksipyöräisiin ominaisuuksia, jotka vielä muutama vuosi sitten kuuluivat vain henkilöautoihin – ja samalla myös uusia kyberuhkia.

NXP:n mukaan modernit moottoripyörät ja LEV-ajoneuvot hyödyntävät yhä useammin langatonta yhteyttä etädiagnostiikkaan, mobiilisovelluksiin ja OTA-päivityksiin. Samalla ohjelmisto ohjaa jo turvallisuuskriittisiä toimintoja, kuten moottorin toimintaa, akunhallintaa ja latausta. Kyberhyökkäyksen seuraukset eivät rajoitu tietovuotoihin, vaan pahimmillaan ajoneuvon käyttö tai hallinta voi estyä kokonaan.

Yhtiön mukaan sääntely kiristyy nopeasti. YK:n ajoneuvomääräys UN-R155, joka edellyttää valmistajilta kyberturvallisuuden hallintajärjestelmää ja riskiperusteista kehitystä, laajenee koskemaan myös L-luokan ajoneuvoja. Moottoripyörät, mopot, skootterit, sähköpyörät ja yli 25 km/h kulkevat mikroautot tulevat vaatimusten piiriin uusissa ajoneuvotyypeissä joulukuusta 2027 alkaen ja kaikissa ajoneuvoissa kesäkuuhun 2029 mennessä. Kansallisten säädösten, kuten Intian valmisteilla olevan AIS-189:n, odotetaan seuraavan samaa linjaa.

Vaikka vastuu vaatimusten täyttämisestä on ajoneuvovalmistajilla, NXP korostaa, että vaikutukset ulottuvat suoraan myös komponentti- ja järjestelmätoimittajiin. Ne toimittajat, jotka pystyvät helpottamaan UN-R155- ja ISO/SAE 21434 -vaatimusten täyttämistä, nousevat houkuttelevimmiksi kumppaneiksi. Tämä edellyttää kyberturvallisuuden huomioimista jo piirien ja moduulien suunnittelussa sekä uhka- ja riskianalyysin (TARA) tekemistä koko sähkö- ja elektroniikka-arkkitehtuurille.

NXP:n mukaan kaksipyöräisissä käytetyt CAN- ja CAN-FD-väylät yhdistävät moottorinohjaimen, akustonhallinnan, ajoneuvon ohjausyksikön, laturin ja telematiikan. Jokainen näistä solmuista on mahdollinen hyökkäyspinta. Realistisia uhkakuvia ovat esimerkiksi väärennettyjen ohjainyksiköiden asentaminen huollossa, luvattomat firmware-päivitykset, CAN-liikenteen salakuuntelu tai viestien uudelleenlähetyshyökkäykset, jotka voivat aiheuttaa ennakoimatonta ja turvallisuusriskejä synnyttävää käyttäytymistä.

Yhtiö tuo esiin, että puolijohdevalmistajat voivat helpottaa valmistajien työtä tarjoamalla ajoneuvokäyttöön suunniteltuja mikro-ohjaimia ja sovellusprosessoreita, joihin on integroitu laitteistopohjaiset turvatoiminnot. Suojattu käynnistys, salaus, autentikointi ja avainten hallinta vähentävät vaatimustenmukaisuuden kustannuksia ja nopeuttavat tuotteiden markkinoille pääsyä.

NXP:n viesti on selvä: kyberturvallisuus ei jää moottoripyörissäkään marginaaliin. Kun ohjelmisto määrittelee yhä useamman ajoneuvon toiminnon, kybersuojaus nousee seuraavaksi varsinaiseksi turvallisuusvaatimukseksi – ja pian myös kilpailutekijäksi – kaksipyöräisten maailmassa.

