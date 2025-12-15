Korkeat sähkön hinnat yhdistettynä murskaavaan kilpailuun Kiinasta ovat johtaneet siihen, että Saksan viimeinen piinjalostamo lopettaa toimintansa vuodenvaihteessa, kirjoittaa Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Kyseessä on Münchenin eteläpuolella sijaitseva RW Silicium, joka on viime vuosina pitänyt käynnissä vain yhtä kolmesta uunistaan eikä enää näe toiminnalleen tulevaisuutta. Yhtiön 110 työntekijää on irtisanottu ja tuotanto päättyy vuodenvaihteessa, FAZ kertoo.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan johti sähkön hinnan kolminkertaistumiseen, noin kolmesta sentistä yhdeksään senttiin kilowattitunnilta. Tämän seurauksena tehdas on vuodesta 2020 lähtien toiminut vajaalla kapasiteetilla: vain yksi kolmesta kvartsia piiksi jalostavasta uunista on ollut käytössä. Laitoksen kokonaiskapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia maailman tarpeesta. Suurin asiakas on kemianteollisuus, mutta raaka-ainetta voidaan käyttää myös piikiteiden kasvattamiseen, joista sahataan kiekkoja puolijohdeteollisuuden tarpeisiin.
Omistajien mukaan vähintään yhtä merkittävä syy sulkemiseen on se, että Kiina on rakentanut tuotantokapasiteetin, joka riittäisi kattamaan maailmanlaajuisen kysynnän useaan kertaan. Tämä on painanut hinnan, joka aiemmin oli 2000–2500 euroa tonnilta, noin 1500 euroon tonnilta tai jopa tätäkin alemmas, FAZ kirjoittaa.
Kotimaisen teollisuuden suojelemiseksi Yhdysvallat on asettanut piille jopa 140 prosentin tullit ja Kanada 47 prosentin tullit. EU:ssa tullitaso on sen sijaan enintään 17 prosenttia.
Kiinan hintadumppaus on ajanut vaikeuksiin myös toisen saksalaisyhtiön, PCC:n, joka on pannut Islannissa sijaitsevan piitehtaansa jäihin. Tehdas avattiin vasta vuonna 2018, se käytti 100-prosenttisesti hiilidioksidivapaata geotermistä sähköä ja sen kapasiteetti oli 32 000 tonnia vuodessa.
Lähde. Elektroniktidningen