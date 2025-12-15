Näin peliohjaimen virrankulutus kutistuu

Peliohjainten akunkestoa voidaan parantaa merkittävästi uuden anturitekniikan avulla. Belgialainen Melexis on esitellyt MLX90296-lineaarisen Hall-anturin, joka on suunniteltu erityisesti mikroteholuokan, paristokäyttöisiin sovelluksiin – ja osuu suoraan peliohjainten liipaisimien, joystickien ja painikkeiden tarpeisiin.

Peliohjaimissa analogisten ohjainten virrankulutus muodostuu yllättävän suureksi, kun useita antureita pidetään jatkuvasti aktiivisina. MLX90296:n idea on toinen: anturi kuluttaa vain noin 5 mikroampeeria 100 hertsin näytteenotolla ja vaivaiset 7 nanoampeeria valmiustilassa. Nopea, 25 mikrosekunnin heräämisaika mahdollistaa sen, että anturi on aktiivinen vain mittauksen ajan. Tämä sopii hyvin ohjaimiin, joissa jatkuvaa mittausta ei tarvita.

Melexiksen mukaan ratkaisu tarjoaa samalla tarkan ja tasaisen mittauksen. Täysin digitaalinen signaalipolku ja sisäinen DSP-suodatus parantavat signaali-kohinasuhdetta, mikä näkyy pelikäytössä tasaisempana ja ennustettavampana ohjaustuntumana. Anturi tukee useita herkkyysvaihtoehtoja ja sekä bipolaarista että unipolaarista mittausta, mikä antaa vapautta magneetin sijoitteluun ja mekaaniseen rakenteeseen.

Peliohjainten lisäksi sama tekniikka on suunnattu laajasti IoT-laitteisiin ja teollisuuteen. Älykkäissä IoT-laitteissa, kuten HMI-säätönupeissa ja peukalointiantureissa, matala virrankulutus pidentää paristojen vaihtoväliä. Teollisissa sovelluksissa anturia voidaan käyttää muun muassa solenoidiventtiilien ohjauksessa, hissien kerroskohdistuksessa, nesteen pinnankorkeuden mittauksessa ja kosketustunnistuksessa.

MLX90296 on pakattu erittäin pieneen DFN-4L-koteloon (1,6 × 1,2 × 0,4 mm) ja toimii 1,8 tai 3,3 voltin käyttöjännitteellä. Se on myös pinniyhteensopiva monien markkinoilla olevien mikrotehoisten lineaaristen Hall-anturien kanssa, mikä helpottaa sen käyttöönottoa olemassa olevissa malleissa. Toimintalämpötila ulottuu −40:stä +105 asteeseen, joten sama komponentti soveltuu sekä kuluttaja- että teollisuuselektroniikkaan.

Melexiksen mukaan uutuuden ydin ei ole vain energiansäästö, vaan se, että kosketukseton Hall-ratkaisu yhdistää pitkän käyttöiän, pienen koon ja digitaalisen tarkkuuden. Peliohjaimissa tämä näkyy ennen kaikkea pidempänä akunkestona ja tasaisempana ohjaustuntumana – ominaisuuksina, joista loppukäyttäjä hyötyy suoraan.