Samsung Electronics tuo älypuhelimista ja mobiililaitteista tutun LPDDR-muistitekniikan ensimmäistä kertaa varsinaiseen palvelinkäyttöön. Yhtiön uusi SOCAMM2-muistimoduuli (Small Outline Compression Attached Memory Module) on suunniteltu erityisesti tekoälypalvelimiin ja datakeskuksiin, joissa suorituskyvyn ohella ratkaisevaksi tekijäksi on noussut energiankulutus.

Älylasit ovat palaamassa teknologia-alan parrasvaloihin, ja CES 2026 -messut näyttävät muodostuvan käännekohdaksi niiden kehityksessä. Itävaltalainen TriLite tuo Las Vegasiin uuden Trixel 3 Cube -näyttömoottorinsa, jonka tavoitteena on ratkaista yksi AR-lasien suurimmista pullonkauloista: koko, virrankulutus ja integroitavuus.

Aktiivisuusrannekkeiden ja älykellojen globaali markkina kasvoi kolmannella neljänneksellä maltillisesti, mutta rahavirrat kertovat aivan toista tarinaa. Omdian tuoreen tutkimuksen mukaan wearable band -laitteiden toimitukset kasvoivat 3 prosenttia 54,6 miljoonaan kappaleeseen 3Q25:llä, mutta markkinan arvo nousi peräti 12 prosenttia 12,3 miljardiin dollariin.

Salesforce tuo CRM-järjestelmänsä suoraan ChatGPT:n keskusteluun. Yhtiö on julkaissut Agentforce Sales -sovelluksen ChatGPT-alustalle, mikä muuttaa perustavanlaatuisesti tapaa, jolla myyjät käyttävät CRM:ää. Kyse ei ole enää tekoälyavusteisesta raportoinnista, vaan natiivista integraatiosta, jossa ChatGPT toimii Salesforcen käyttöliittymänä.

5G-satelliittiyhteydet ovat siirtymässä tutkimus- ja pilottivaiheesta kohti kaupallista todellisuutta. Anritsun 5G RF -testausjärjestelmä on saanut maailman ensimmäisen PTCRB-hyväksynnän 5G NR NTN -testitapauksille, mikä avaa virallisen sertifiointipolun satelliitteihin kytkeytyville 5G-päätelaitteille.

Suuren nopeuden Ethernet-muuntajien tulee täyttää nykyaikaisille, tehokkaille verkkolaitteille asetetut vaatimukset. Niiden tehtävänä on turvata luotettava ja varma datansiirto, optimoida signaalin laatu ja tehostaa verkon yleistä suorituskykyä ja kapasiteetin hyödyntämistä.

OnePlussan uusi 15-sukupolvi jakautuu selvästi kahteen eri suuntaan. OnePlus 15R tuo huippuluokan suorituskyvyn ja suuren akun edullisempaan hintaluokkaan, kun taas OnePlus 15 on yhtiön varsinainen lippulaivamalli. Paperilla molemmat lupaavat paljon myös kameran osalta, jopa saman pääkennon. Käytännön kuvaustestit kertovat kuitenkin toisenlaisen tarinan.

Euroopan unionin tavoite kieltää uusien polttomoottoriautojen myynti vuodesta 2035 alkaen on murenemassa poliittisen paineen alla. Samalla tuore markkinadata osoittaa, että kuluttajat ovat jo siirtymässä ladattaviin ajoneuvoihin, mutta omilla ehdoillaan ja selvästi maltillisemmin kuin EU:n alkuperäinen linjaus oletti.

Sähköautoilijoiden maksama julkisen latauksen summa nousi viime vuonna merkittäväksi, mutta valtaosa lataamisesta tapahtuu edelleen kotona. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuore markkinakatsaus osoittaa, että kotilataus on ylivoimaisesti tärkein tapa pitää sähköautot liikkeessä Suomessa.

OnePlus on julkistanut uuden OnePlus 15R -älypuhelimen, joka sijoittuu yhtiön mallistossa lippulaivojen alapuolelle mutta tuo silti mukanaan hyvän suorituskyvyn, erittäin suuren akun ja nopean AMOLED-näytön. OnePlussan mukaan 15R on suunnattu käyttäjille, jotka hakevat huippuluokan suorituskykyä ja pitkää käyttöaikaa kilpailukykyisempään hintaluokkaan.

Älypuhelinmarkkina kääntyy uudelleen laskuun vuonna 2026, ja kehityksen suurin yksittäinen ajuri on muistipiirien voimakas hinnannousu. Counterpoint Researchin tuoreen ennusteen mukaan globaalit älypuhelintoimitukset supistuvat ensi vuonna 2,1 prosenttia, kun DRAM- ja NAND-muistien kallistuminen nostaa laitteiden valmistuskustannuksia – ja osuu erityisen kovaa kiinalaisiin valmistajiin.

Uusi ETNdigi 2/2025 pureutuu tämän hetken puhutuimpiin teknologia-aiheisiin: tekoälyyn, turvallisuuteen, sulautettuihin järjestelmiin ja suomalaisen elektroniikka-alan tulevaisuuteen. Vankka paketti on tuttuun tapaan luettavissa ilmaiseksi. Lue lehti ja osallistu joulukuun kisaan.

Suomi kuuluu Euroopan viiden kärkimaan joukkoon kvanttiteknologiaan liittyvissä patenttihakemuksissa. Tämä käy ilmi Euroopan patenttiviraston (EPO) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuoreesta Mapping the global quantum ecosystem -tutkimuksesta. Patenttidata osoittaa, että suomalainen kvanttiosaaminen ei ole vain tutkimuksellisesti vahvaa, vaan myös yhä aktiivisemmin suojattua ja kaupallistamiseen tähtäävää.

Renesas tuo autoelektroniikkaan merkittävän uudistuksen, kun yhtiön uusi R-Car Gen 5 X5H -järjestelmäpiiri on suunniteltu ajamaan auton keskeisiä järjestelmiä rinnakkain yhdellä prosessorilla. Aiemmin erillisillä ohjaimilla toteutetut ADAS-toiminnot, viihde/infotainment, tekoälypohjainen käyttöliittymä ja ajoneuvon gateway-tehtävät voidaan nyt yhdistää samaan laskenta-alustaan.

Keysight Technologies tuo tekoälyavusteiset Chat- ja Copilot-toiminnot Advanced Design System (ADS) -suunnitteluohjelmistoonsa. Uudet virtuaaliapurit on tarkoitettu nopeuttamaan RF- ja suurtaajuussuunnittelua, madaltamaan työkalujen oppimiskynnystä ja automatisoimaan toistuvia työvaiheita – ilman että suunnitteludata poistuu yrityksen omasta IT-ympäristöstä.

Bittiumin tytäryhtiö Bittium Wireless Oy jatkaa Puolustusvoimien käytössä olevien analogisten kenttäradioiden korvaamista uuden sukupolven ohjelmistoradioilla. Yhtiö on saanut Puolustusvoimilta tilaukset Bittium Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioista, niihin liittyvistä varusteista sekä ohjelmistojen jatkokehityksestä. Tilausten kokonaisarvo on noin 15,9 miljoonaa euroa, josta itse radioiden osuus on noin 12,4 miljoonaa euroa. Toimitukset ja kehitystyö ajoittuvat vuosille 2025–2026.

OMNIVISION on esitellyt uuden OP03021-mikronäytön, joka on suunnattu seuraavan sukupolven älylaseihin ja kevyisiin AR-ratkaisuihin. Yhtiön mukaan kyseessä on alan ainoa täysvärinen, field-sequential-tyyppinen LCOS-näyttö, jossa itse pikselimatriisi, ohjainpiirit ja ruutumuisti on integroitu samalle sirulle. Ratkaisu tähtää ennen kaikkea erittäin alhaiseen tehonkulutukseen ja pieneen kokoon, joita molempia tarvitaan älylaseissa.

HDMI on yksi kulutuselektroniikan menestyksekkäimmistä rajapinnoista. Se on levinnyt televisioihin, näyttöihin, digibokseihin, pelikonsoleihin ja ammattikäyttöön poikkeuksellisen laajasti. Syy ei ole tekninen hienous tai aggressiivinen markkinointi, vaan yksinkertainen lupaus: HDMI vain toimii.

Autoteollisuuden pitkään C- ja C++-kieliin nojaava ohjelmistokehitys saa nyt konkreettisen vaihtoehdon. HighTec ja Intellias ovat osoittaneet, että Rust-koodia voidaan integroida suoraan AUTOSAR Classic -ympäristöön ja ajaa rinnakkain C/C++-sovellusten kanssa samalla auton MCU-ohjaimella.

Kun tekoälyä aletaan hyödyntää endoskopiassa kliinisesti merkittävällä tavalla, laskenta-alustan vaatimukset muuttuvat perustavanlaatuisesti. Tekoälyn on reagoitava yhden videoruudun aikana – käytännössä millisekunneissa – jotta havainnosta on kliinistä hyötyä. Advantechin asiakascase osoittaa, että vaatimuksiin voidaan vastata kompaktilla laskenta-alustalla eli yhden kortin tietokoneella.