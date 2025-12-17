Renesas tuo autoelektroniikkaan merkittävän uudistuksen, kun yhtiön uusi R-Car Gen 5 X5H -järjestelmäpiiri on suunniteltu ajamaan auton keskeisiä järjestelmiä rinnakkain yhdellä prosessorilla. Aiemmin erillisillä ohjaimilla toteutetut ADAS-toiminnot, viihde/infotainment, tekoälypohjainen käyttöliittymä ja ajoneuvon gateway-tehtävät voidaan nyt yhdistää samaan laskenta-alustaan.
R-Car X5H on Renesasin ensimmäinen ns. monialueinen (multi-domain) autojen järjestelmäpiiri, joka on valmistettu 3 nanometrin prosessilla. Sen suorituskyky on mitoitettu ohjelmistopohjaisten ajoneuvojen (SDV, Software-Defined Vehicle) tarpeisiin. Tekoälylaskentaa se tekee jopa 400 TOPS:n teholla. Piirillä on 32 Arm Cortex-A720AE -ydintä, reaaliaikaiset Cortex-R52-turvaytimet (ASIL D) sekä tehokas grafiikkalaskenta, jotka mahdollistavat useiden järjestelmien samanaikaisen ajon ilman erillisiä ohjaimia.
Keskeinen tekninen mahdollistaja on niin sanottu mixed criticality -arkkitehtuuri. Sen ansiosta eri turvallisuustason ohjelmistot voivat toimia rinnakkain ilman, että kriittiset toiminnot vaarantuvat. Käytännössä tämä vähentää ajoneuvon elektroniikan monimutkaisuutta, kustannuksia ja virrankulutusta.
Renesas tukee uutta rautaa RoX Whitebox SDK -kehitysalustalla, jossa Linux, Android ja XEN-hypervisor mahdollistavat useiden käyttöjärjestelmien ajon samassa SoC:ssa. Lisäksi tarjolla on tuki AUTOSARille, QNX:lle ja muille autoalustan standardeille. Tavoitteena on nopeuttaa ohjelmistokehitystä ja siirtymää kohti keskitettyjä ajoneuvoarkkitehtuureja.
Renesas esittelee R-Car X5H:n monialueisia käyttötapauksia CES 2026 -messuilla, joissa nähdään kutsuvierasdemoja yhdessä kumppaneiden kuten Boschin ja ZF:n kanssa. Demoissa sama prosessori ajaa esimerkiksi videopohjaista ADAS-havainnointia, tekoälypohjaista käyttöliittymää ja ajoneuvon järjestelmäohjausta rinnakkain.