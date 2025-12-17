Keysight Technologies tuo tekoälyavusteiset Chat- ja Copilot-toiminnot Advanced Design System (ADS) -suunnitteluohjelmistoonsa. Uudet virtuaaliapurit on tarkoitettu nopeuttamaan RF- ja suurtaajuussuunnittelua, madaltamaan työkalujen oppimiskynnystä ja automatisoimaan toistuvia työvaiheita – ilman että suunnitteludata poistuu yrityksen omasta IT-ympäristöstä.
Elektroniikkasuunnittelua kuormittavat yhä monimutkaisemmat monialaiset työnkulut, hajautunut data sekä jatkuva paine lyhentää kehitysaikoja. Keysightin mukaan tekoälyavusteiset apurit vastaavat haasteeseen helpottamalla uusien käyttäjien perehdytystä, vähentämällä manuaalista työtä ja nopeuttamalla suunnittelusyklejä. Samalla insinöörit säilyttävät täyden kontrollin suunnitteluprosessista.
ADS:ään integroidut apurit jakautuvat kahteen rooliin. Learning Assistant eli Chat vastaa keskustelumuodossa ADS:n käyttöä ja sovelluksia koskeviin kysymyksiin, kun taas Tool Assistant eli Copilot pystyy suorittamaan komentoja suoraan Keysightin SIPro- ja RFPro-sähkömagneettisissa simulointiympäristöissä. Käytännössä Copilot voi automatisoida toistuvia simulointi- ja analyysitehtäviä, jotka aiemmin vaativat useiden valikoiden ja asetusten läpikäyntiä.
Keysight korostaa erityisesti ratkaisun tietoturvaa. Tekoälytoiminnot on suunniteltu on-premises-käyttöön, jolloin asiakasdata ei poistu organisaation omista järjestelmistä. Apurit toimitetaan erillisenä lisäasennuksena ADS:n rinnalle, mikä antaa IT-osastoille paremman hallinnan käytössä olevista työkaluista ja turvallisuuspolitiikasta. Käyttöönottoa tuetaan myös yritystason ympäristöissä, kuten Kubernetes- ja Red Hat OpenShift -alustoilla, tavanomaisella GPU-laitteistolla.
Toisin kuin yleiskäyttöiset kielimallit, Keysightin Chat ja Copilot on hienosäädetty EDA- ja RF-suunnittelun erityispiirteisiin. Yrityksen mukaan tämä vähentää virheellisiä vastauksia ja tuottaa luotettavampaa, suunnittelijoiden arkeen sopivaa ohjausta esimerkiksi RF- ja nopeiden signaalien haasteissa.
AI-pohjaiset Learning Assistant -toiminnot ovat saatavilla ADS 2026 Update 1 -julkaisun myötä. Copilot-ominaisuuksia laajennetaan vaiheittain varhaisen saatavuuden ohjelmassa. Keysightin mukaan tekoälyapurit sisältyvät nykyisiin ADS-tilauksiin ilman lisäkustannuksia.