Visual Studio Code muuttuu agenttialustaksi

Microsoft on vienyt Visual Studio Coden uudelle tasolle. Joulukuussa julkaistu VS Code 1.107 muuttaa suositun koodieditorin yksittäisestä AI-avustajasta moniagenttiseksi kehitysalustaksi, jossa useat tekoälyagentit voivat työskennellä rinnakkain saman projektin parissa.

Keskeinen uutuus on ns. multi-agent orchestration. Sen ansiosta GitHub Copilot ei ole enää ainoa tekoälyapuri, vaan kehittäjä voi käyttää samanaikaisesti Copilotia ja omia räätälöityjä agentteja. Työtä voidaan delegoida paikallisille agenteille, taustalla ajaville agenteille tai pilvessä toimiville agenteille ilman, että varsinainen kehitystyö keskeytyy.

Agenttien hallinta on keskitetty uuteen Agent HQ -toimintoon. Sen kautta kehittäjä näkee kaikki käytössä olevat agentit, niiden tilan ja sen, missä ne suorittavat tehtäviään. Agentit voivat esimerkiksi ajaa testejä, refaktoroida koodia tai tuottaa dokumentaatiota samaan aikaan, kun kehittäjä jatkaa aktiivista koodausta.

Merkittävä parannus on myös tausta-agenttien eristäminen. VS Code tukee nyt Git worktree -rakennetta, jolloin taustalla ajava agentti tekee muutoksensa omaan erilliseen työtilaan. Näin useita agentteja voidaan ajaa rinnakkain ilman riskiä, että ne muokkaavat samoja tiedostoja. Valmiit muutokset voidaan tarkastaa ja yhdistää päähaaraan hallitusti.

Agenttisessiot on integroitu suoraan Chat-näkymään, josta näkyy agentin eteneminen, tila ja tekemät tiedostomuutokset. Agentti voi jatkaa työskentelyä taustalla, vaikka chat-ikkuna suljettaisiin, mikä tekee pitkäkestoisista tehtävistä aiempaa käytännöllisempiä.

Uudessa versiossa kehittäjä voi myös siirtää työnkulun vaiheittain eteenpäin: ensin keskustella ja suunnitella ratkaisun paikallisen agentin kanssa ja sen jälkeen luovuttaa toteutuksen tausta- tai pilviagentille. Konteksti siirtyy mukana, ja alkuperäinen sessio arkistoidaan automaattisesti.

VS Code 1.107 sisältää lisäksi kokeellisia ominaisuuksia, kuten organisaatiotason mukautetut agentit GitHubin kautta, agenttien käyttämisen ala-agentteina sekä Claude Code -ympäristöstä tuttujen taitojen uudelleenkäytön. Näiden tavoitteena on tehdä agenteista tiimi- ja yrityskohtaisia työkaluja, ei vain yksittäisen kehittäjän apureita.

Kokonaisuutena päivitys osoittaa, että Microsoft näkee Visual Studio Coden tulevaisuuden agenttialustana, jossa kehitystyö on yhä enemmän rinnakkaista, delegoitua ja tekoälyn tukemaa, ei vain yksittäisen Copilotin varassa tapahtuvaa koodin kirjoittamista.