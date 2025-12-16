Satelliittiverkot eivät ole enää 6G:n lisäosa, vaan niistä on tulossa kiinteä ja natiivisti integroitu osa tulevia mobiiliverkkoja. EU-rahoitteisen 6G-NTN-hankkeen työn tulokset osoittavat, että seuraavan sukupolven 6G-verkot rakennetaan alusta lähtien yhdistämään maa- ja satelliittiverkot yhdeksi kokonaisuudeksi.
6G-NTN-projektin keskeinen viesti standardointiorganisaatioille on selvä: Non-Terrestrial Networks (NTN) on huomioitava 6G-arkkitehtuurissa samalla tasolla kuin perinteiset maanpäälliset verkot. Tämä ajattelutavan muutos näkyy jo 3GPP:n ja ETSI:n työssä, jossa satelliittiyhteydet eivät enää ole erikoistapauksia, vaan osa normaalia verkon toimintaa.
Käytännössä suunta näkyy 3GPP:n 5G-Advanced-kehityksessä. Release-19-versioon on tuotu tuki regeneratiivisille satelliittihyötykuormille, joissa satelliitti ei ole pelkkä signaalin välittäjä, vaan suorittaa osan radioverkon toiminnoista itse. Tämä on tärkeä askel kohti matalampaa viivettä ja joustavampaa 6G-NTN-arkkitehtuuria.
Varsinainen 6G-työ ajoittuu tulevaan Release-20-vaiheeseen. Sen valmistelussa satelliittiyhteyksien rooli on jo määritelty keskeiseksi useissa käyttötapauksissa. Näihin kuuluvat suorat yhteydet tavallisiin älypuhelimiin ja puettaviin laitteisiin, laajakaistayhteydet ajoneuvoihin ja drooneihin sekä nopea datayhteys julkisen liikenteen alustoille. Tavoitteena on maailmanlaajuinen, katkoton peitto ilman erillisiä satelliittipäätelaitteita.
ETSI:n puolella 6G-NTN-konsortion laatima visiodokumentti NTN-verkkojen roolista IMT-2030-järjestelmässä on noussut keskeiseksi viitekehykseksi eurooppalaisessa standardointikeskustelussa. Dokumentti määrittelee käyttötapaukset, suorituskykyvaatimukset ja mahdolliset standardointipolut, joihin 6G-työ jatkossa nojaa.
Myös spektripolitiikassa suunta on hahmottumassa. 6G-NTN-hankkeen työ Radio Spectrum Policy Groupin kanssa on korostanut erityisesti Q- ja V-taajuusalueiden merkitystä satelliittiverkoille sekä tarvetta joustavaan spektrin yhteiskäyttöön maa- ja avaruusjärjestelmien välillä. Tavoitteena on parantaa verkkojen resilienssiä ja varmistaa globaali kattavuus kriittisissäkin tilanteissa.
Teknisesti 6G-NTN:n kehityksen painopisteitä ovat GNSS-vapaat ratkaisut, itseään seuraavat kompaktit antennit ajoneuvo- ja dronekäytössä, saumaton siirtyminen maanpäällisten ja satelliittiverkkojen välillä sekä AI-pohjainen radioverkon ohjaus. Lisäksi esiin nousevat monivuokraajamallit ja energiatehokkuus, jotka ovat erityisen tärkeitä suurissa satelliittikonstellaatioissa.