Mistä Jollan yllättävä suosio kertoo?

Kotimaisen Jollan uusi älypuhelin on noussut yllättäväksi menestykseksi jo ennakkotilausvaiheessa. Yrityksen mukaan puhelinta on myyty yli 5 000 kappaletta viikossa lähes täysin orgaanisesti, vain 2 500 euron digimarkkinointibudjetilla. Kyse ei vaikuta olevan vain yksittäisestä laitelanseerauksesta, vaan laajemmasta ilmiöstä. Eurooppalaiselle, omissa käsissä olevalle älypuhelimelle näyttää olevan todellista kysyntää.

Yksi keskeinen selitys löytyy tietoturvasta ja digitaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Jollan Sailfish OS on Euroopan ainoa itsenäinen mobiilikäyttöjärjestelmä, eikä se ole sidoksissa Yhdysvaltojen tai Kiinan suurten teknologiayhtiöiden ekosysteemeihin. Monille ostajille tämä merkitsee konkreettisesti sitä, että käyttäjädata ei oletusarvoisesti valu ulkomaisille pilvipalveluille tai mainosverkostoille. Fyysinen yksityisyyskytkin ja käyttäjän itse vaihdettavissa oleva akku vahvistavat mielikuvaa laitteesta, jossa käyttäjä on aidosti kontrollissa.

Toinen vahva symbolinen tekijä on tuotannon maantiede. Puhelinten loppukokoonpano tehdään Salossa, Nokian historiallisella tehdasalueella. Tämä resonoi erityisesti Suomessa ja Euroopassa aikana, jolloin huoltovarmuus, toimitusketjut ja teknologinen omavaraisuus ovat nousseet strategisiksi kysymyksiksi. Jollan tapauksessa eurooppalaisuus ei ole vain markkinointiviesti, vaan näkyy konkreettisesti siinä, missä ja miten laite syntyy.

Yllättävän suosion myötä Jolla on myös päättänyt elvyttää aiemmin kuopatun modulaarisen The Other Half -takakuorijärjestelmä. Yritys on sitoutunut julkaisemaan TOH:n laitteisto- ja ohjelmistospesifikaatiot avoimena lähdekoodina, mikäli ennakkotilaukset nousevat 10 000 kappaleeseen. Pogo-pin-liittimiin perustuva takakuori mahdollistaa esimerkiksi lisänäytöt, fyysiset näppäimistöt, anturit, GPIO-liitännät ja erikoismoduulit. Kaikki lisäosat ovat suoraan integroituja Sailfish OS:ään.

Tämä lähestymistapa puhuttelee erityisesti kehittäjiä, laitehakkereita ja yrityksiä, jotka etsivät vaihtoehtoa suljetuille mobiiliekosysteemeille. Toimitusjohtaja Sami Pienimäen mukaan Jolla ei rakenna vain puhelinta vaan alustaa. - E-ink-näyttöjä, fyysisiä näppäimistöjä, lämpökameroita, viivakoodinlukijoita, GPIO-rajapintoja laitteistohakkereille. Tällä järjestelmällä yhteisömme voi rakentaa mitä vain se kuvittelee, Pienimäki hehkuttaa.

Jollan ennakkotilausmenestys näyttääkin kertovan laajemmasta muutoksesta kuluttajien ja ammattilaisten ajattelussa. Yksityisyys, eurooppalainen teknologia, avoimuus ja paikallinen tuotanto eivät ole enää niche-arvoja, vaan tekijöitä, joista ollaan valmiita maksamaan. Samalla The Other Halfin paluu osoittaa, että vanhoillekin ideoille voi löytyä uusi aika.