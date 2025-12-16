Rustia ja C++:aa voidaan ajaa samalla auton ohjaimella

Autoteollisuuden pitkään C- ja C++-kieliin nojaava ohjelmistokehitys saa nyt konkreettisen vaihtoehdon. HighTec ja Intellias ovat osoittaneet, että Rust-koodia voidaan integroida suoraan AUTOSAR Classic -ympäristöön ja ajaa rinnakkain C/C++-sovellusten kanssa samalla auton MCU-ohjaimella.

Demonstraatiossa käytetään Infineonin AURIX TriCore -mikro-ohjainta, Vectorin MICROSAR Classic -ohjelmistopinoa sekä HighTecin kääntäjätyökaluja. Keskeistä on, että olemassa olevaa AUTOSAR-infrastruktuuria ei tarvitse muuttaa. RTOS, työkalut ja C/C++-sovellukset säilyvät ennallaan, ja Rust tuodaan mukaan hallitun integraatiopolun kautta.

Ratkaisu tarjoaa käytännöllisen vastauksen OEMien ja Tier 1 -toimittajien huoleen Rustin käyttöönotosta. Sen sijaan, että koko ohjelmistoarkkitehtuuri pitäisi uusia, Rustia voidaan hyödyntää vaiheittain esimerkiksi uusissa toiminnoissa, joissa muistiturvallisuus ja kyberturva ovat kriittisiä. Rustin käännösaikainen muistivirheiden tunnistus voi vähentää virheitä, jotka perinteisesti paljastuvat vasta myöhäisessä testauksessa tai jopa tuotannossa.

Merkittävä tekninen edistysaskel on myös se, että HighTec tarjoaa ISO 26262 -turvallisuushyväksytyn Rust-kääntäjän aina ASIL D -tasolle asti. Tämä madaltaa kynnystä käyttää Rustia aidosti turvallisuuskriittisissä ajoneuvosovelluksissa eikä vain kokeellisissa osioissa. Kääntäjä perustuu LLVM-teknologiaan ja tukee AURIX-alustan suorituskykyominaisuuksia.

Intelliasin ECU Kit -kehitysalusta toimii demonstraation perustana. Siinä Rust-pohjaiset ohjelmistokomponentit on liitetty AUTOSAR-ympäristöön ilman arkkitehtuurimuutoksia, ja järjestelmä simuloi todellisia ajoneuvosignaaleja, kuten nopeutta, akun varaustilaa ja pysäköintitutkien dataa. Tämä osoittaa, että hybridiratkaisu toimii myös realistisissa ajoneuvoskenaarioissa.

Kokonaisuutena hanke osoittaa, että Rust ei ole enää vain tulevaisuuden lupaus auto-ohjelmistoissa, vaan se voidaan tuoda tuotantokelpoisesti osaksi nykyisiä AUTOSAR Classic -järjestelmiä. Samalla avautuu polku turvallisempaan, kustannustehokkaampaan ja nopeammin kehitettävään ohjelmistoon ilman, että koko ajoneuvon ohjainarkkitehtuuri täytyy rakentaa uudelleen.