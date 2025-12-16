Zuken ja puolalainen komponenttijakelija Transfer Multisort Elektronik (TME) ovat solmineet strategisen yhteistyön, joka tuo reaaliaikaisen komponenttidatan suoraan piirilevysuunnitteluun. Integraatio koskee Zukenin eCADSTAR- ja CADSTAR-työkaluja ja yhdistää suunnittelun aiempaa tiiviimmin komponenttien hankintaan.
Yhteistyön myötä eCADSTAR-käyttäjät saavat suoran pääsyn TME:n reaaliaikaiseen varasto- ja hintatietoon suoraan suunnittelutyökalun käyttöliittymässä. Komponenttien saatavuus ja kustannukset voidaan tarkistaa jo suunnitteluvaiheessa ilman, että suunnittelijan tarvitsee siirtyä erillisiin verkkopalveluihin.
Pelkkä saatavuustieto ei kuitenkaan ole integraation ainoa anti. Mukana tulevat myös valmiit, varmennetut EDA-mallit – symbolit, kaaviot ja 3D-mallit – jotka toimitetaan SamacSysin kautta. Tämä vähentää manuaalista kirjastotyötä ja pienentää virheriskiä, joka liittyy itse rakennettuihin komponenttimalleihin.
Zukenin mukaan tavoitteena on yhdistää suunnittelu ja hankinta yhdeksi yhtenäiseksi työnkuluksi. Kun komponenttien saatavuus ja hinta ovat tiedossa jo varhaisessa vaiheessa, voidaan välttää tilanteita, joissa valmis suunnittelu joudutaan tekemään uudelleen saatavuusongelmien tai elinkaarimuutosten vuoksi.
TME näkee yhteistyön keinona tuoda luotettava komponenttitieto sinne, missä päätökset syntyvät. Reaaliaikainen data piirilevysuunnittelutyökalussa auttaa suunnittelijoita tekemään komponenttivalintoja ja nopeuttaa tuotekehitystä.
Integraatio ulottuu myös Zukenin perinteiseen CADSTAR-työkaluun, joten myös olemassa olevat käyttäjät saavat käyttöönsä samat reaaliaikaiset komponenttitietopalvelut. Tämä vahvistaa trendiä, jossa piirilevysuunnittelutyökalut kehittyvät kohti yhä tiiviimmin toimitusketjuun kytkeytyviä suunnittelualustoja.