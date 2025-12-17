Suomi kuuluu Euroopan viiden kärkamaan joukkoon kvanttiteknologiaan liittyvissä patenttihakemuksissa. Tämä käy ilmi Euroopan patenttiviraston (EPO) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuoreesta Mapping the global quantum ecosystem -tutkimuksesta. Patenttidata osoittaa, että suomalainen kvanttiosaaminen ei ole vain tutkimuksellisesti vahvaa, vaan myös yhä aktiivisemmin suojattua ja kaupallistamiseen tähtäävää.
Vuosina 2020-2024 Suomen osuus kansainvälisistä kvanttiteknologian patenttiperheistä oli noin kaksi prosenttia. Osuus on lähes kaksinkertaistunut edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna, ja sijoittaa Suomen Euroopassa neljänneksi. Maailman mittakaavassa kyse on poikkeuksellisen korkeasta tasosta pienen maan näkökulmasta.
Patenttihakemuksista yli puolet liittyy kvanttilaskentaan. Erityisesti suomalainen IQM Finland Oy nousee esiin. Yhtiö kuuluu maailman 20 aktiivisimman kvanttilaskentapatentoijan joukkoon. Tämä heijastaa Suomen vahvaa asemaa suprajohtaviin kubitteihin ja niihin liittyviin laitteistoarkkitehtuureihin perustuvassa kvanttilaskennassa.
EPOn presidentti António Campinos korostaa, että kvanttiteknologioiden potentiaali on valtava, mutta kehitys on vielä alkuvaiheessa. Samalla raportti ja EU:ssa paljon huomiota saanut Draghin selvitys nostavat esiin Euroopan investointivajeen erityisesti Yhdysvaltoihin verrattuna. Perustutkimuksen kaupallistaminen edellyttää Campinosin mukaan lisää yksityistä pääomaa ja selkeää poliittista priorisointia.
Suomessa julkinen sektori on jo ottanut askeleita tähän suuntaan. Hallitus julkaisi kansallisen kvanttiteknologiastrategian huhtikuussa 2025, ja noin 1,9 prosenttia julkisesta tutkimus- ja kehitysrahoituksesta kohdistuu kvanttiteknologiaan. OECD-maiden vertailussa Suomi kuuluu niihin, jotka investoivat alaan suhteellisesti eniten.
Patentti- ja rekisterihallituksen toimistopäällikön Jaakko Hosion mukaan kehitys näkyy suoraan patenttiviraston arjessa. Hänen mukaansa Suomeen on rakentunut yksi Euroopan kehittyneimmistä kvanttiteknologian ekosysteemeistä, ja se heijastuu alan patenttihakemusten nopeana kasvuna.
Globaalisti kvanttiekosysteemi koostuu jo yli 4500 yrityksestä, joista noin 1000 keskittyy kvanttiteknologioihin. Alan kärkiyritykset ovat usein startup-yrityksiä, jotka tarvitsevat runsaasti varhaisvaiheen rahoitusta ja julkista tukea. Suomessa tällaisia alan kärkitoimijoita toimii jo yli kymmenen, mikä vahvistaa kuvaa Suomesta kvanttiteknologian todellisena suurmaana.