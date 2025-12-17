Bittiumin tytäryhtiö Bittium Wireless Oy jatkaa Puolustusvoimien käytössä olevien analogisten kenttäradioiden korvaamista uuden sukupolven ohjelmistoradioilla. Yhtiö on saanut Puolustusvoimilta tilaukset Bittium Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioista, niihin liittyvistä varusteista sekä ohjelmistojen jatkokehityksestä. Tilausten kokonaisarvo on noin 15,9 miljoonaa euroa, josta itse radioiden osuus on noin 12,4 miljoonaa euroa. Toimitukset ja kehitystyö ajoittuvat vuosille 2025–2026.
Bittium Tough SDR -radioilla korvataan vaiheittain Puolustusvoimien käytössä olevia analogisia järjestelmiä moderneilla, ohjelmistoradiopohjaisilla ratkaisuilla, jotka mahdollistavat laajakaistaisen tiedonsiirron. Yhtiön mukaan suorituskyky paranee selvästi myös aiemman sukupolven digitaalisiin kenttäradioihin verrattuna.
Radiot ovat yhteensopivia Puolustusvoimien käytössä olevan Bittium Tactical Wireless IP Network eli TAC WIN -järjestelmän kanssa, joka muodostaa rungon laajakaistaiselle taktiselle tiedonsiirrolle. Yhdessä ratkaisut mahdollistavat taistelunkestävän, verkottuneen viestinnän yli aselajien ja puolustushaarojen. Ohjelmistoradiopohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa suorituskyvyn kehittämisen koko elinkaaren ajan ohjelmistopäivitysten avulla.
Bittium korostaa myös aaltomuotojen merkitystä. Tough SDR -radiot tukevat Naton standardoimaa ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuotoa, mikä mahdollistaa yhteistoiminnan liittoutuneiden joukkojen kanssa ja parantaa suorituskykyä erityisesti elektronisen sodankäynnin uhkia vastaan.
Radiotilausten lisäksi Puolustusvoimat on tilannut kehitystyötä Tactical Device Management -laitehallintajärjestelmään, jonka avulla radioiden ja niihin liittyvien järjestelmien asennus, ohjelmistopäivitykset ja avaintenhallinta voidaan toteuttaa keskitetysti ja tietoturvallisesti. Järjestelmä laajenee kattamaan myös TAC WIN -verkon ja Bittium Tough Comnode -laitteet.
Tilaukset on tehty Bittiumin ja Puolustusvoimien välisen kumppanuussopimuksen puitteissa. Sopimus kattaa vuodet 2025–2036 ja mahdollistaa laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen hankinnat erillisillä tilauksilla sopimuskauden aikana.
Yleisesti sotilasluokan ohjelmistoradiot ovat huomattavasti kalliimpia kuin kaupalliset radiolaitteet. NATO-yhteensopivien, salattujen ja laajakaistaisten taktisten SDR-radioiden yksikköhinnat liikkuvat tyypillisesti useissa kymmenissä tuhansissa euroissa, riippuen varustelusta, ohjelmistoista ja elinkaaripalveluista.