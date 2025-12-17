OMNIVISION on esitellyt uuden OP03021-mikronäytön, joka on suunnattu seuraavan sukupolven älylaseihin ja kevyisiin AR-ratkaisuihin. Yhtiön mukaan kyseessä on alan ainoa täysvärinen, field-sequential-tyyppinen LCOS-näyttö, jossa itse pikselimatriisi, ohjainpiirit ja ruutumuisti on integroitu samalle sirulle. Ratkaisu tähtää ennen kaikkea erittäin alhaiseen tehonkulutukseen ja pieneen kokoon, joita molempia tarvitaan älylaseissa.
Field-sequential -tekniikassa täysvärinen kuva muodostetaan siten, että näyttö esittää ensin punaisen, sitten vihreän ja lopuksi sinisen kuvan erittäin nopeasti peräkkäin. Ihmisen näköjärjestelmä yhdistää nämä erilliset värikentät yhdeksi jatkuvaksi täysväriseksi kuvaksi. Tämä eroaa perinteisestä RGB-näytöstä, jossa jokainen pikseli koostuu samanaikaisesti näkyvistä punaisista, vihreistä ja sinisistä alipikseleistä.
OP03021-näyttö tarjoaa 1632 × 1536 pikselin resoluution 0,26 tuuman optisessa koossa ja toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Pienen, 3,0 mikrometrin pikselikoon ansiosta näyttö mahdollistaa aiempaa laajemman näkökentän ilman, että optiikka tai koko järjestelmä kasvaa merkittävästi. Tämä on keskeistä, kun tavoitteena on kevyet ja huomaamattomat lasit, joita voi käyttää koko päivän.
Yhden sirun arkkitehtuuri vähentää erillisten komponenttien tarvetta ja pienentää sekä virrankulutusta että lämmöntuottoa. OMNIVISIONin mukaan ohjauslogiikan, ruutumuistin ja MIPI-vastaanottimen integrointi suoraan piisiruun on ratkaiseva tekijä älylasien kokonaiskoon ja akun keston kannalta. Näyttö käyttää MIPI C-PHY -liitäntää yhden trion kokoonpanossa, mikä helpottaa liitettävyyttä moderneihin prosessorialustoihin.
Markkinoiden näkökulmasta OP03021 osuu ajankohtaan, jossa älylasien odotetaan siirtyvän kokeiluista kohti laajempaa kuluttajakäyttöä. Parempi resoluutio, laajempi näkökenttä ja pienempi tehonkulutus ovat ominaisuuksia, joita sekä laitevalmistajat että käyttäjät pitävät kriittisinä.
OP03021-mikronäytön näytteet ovat saatavilla jo nyt. OMNIVISIONin mukaan massatuotanto alkaa vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.