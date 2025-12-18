Iso askel myyjille: ChatGPT:stä tulee Salesforcen järjestelmän käyttöliittymä

Salesforce tuo CRM-järjestelmänsä suoraan ChatGPT:n keskusteluun. Yhtiö on julkaissut Agentforce Sales -sovelluksen ChatGPT-alustalle, mikä muuttaa perustavanlaatuisesti tapaa, jolla myyjät käyttävät CRM:ää. Kyse ei ole enää tekoälyavusteisesta raportoinnista, vaan natiivista integraatiosta, jossa ChatGPT toimii Salesforcen käyttöliittymänä.

Perinteisesti myyntityö on edellyttänyt jatkuvaa siirtymistä työkalusta toiseen. Asiakastietoja on haettu CRM:stä, analysoitu erillisissä työkaluissa ja päivitetty käsin takaisin järjestelmään. Agentforce Sales -integraatiossa tämä ketju katkeaa. Myyjä voi kysyä ChatGPT:ltä suoraan esimerkiksi, mitkä liidit ovat kontaktoimatta tai mikä kauppa vaatii nyt huomiota, ja saada vastauksen reaaliaikaisesta Salesforce-datasta.

Oleellista on, että keskustelu ei jää neuvojen tasolle. ChatGPT:ssä annetut komennot johtavat suoraan toimenpiteisiin Salesforce-ympäristössä. Kaupan tilan voi päivittää, asiakastilille voidaan luoda tilisuunnitelma ja matalamman prioriteetin liidit voidaan delegoida automaattisesti agenttien hoidettavaksi – ilman erillistä kirjautumista CRM-järjestelmään.

Integraatio yhdistää Salesforcen asiakas- ja myyntidatan ChatGPT:n laajempaan ulkoiseen tietoon. Myyjän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että priorisointi ei perustu pelkkiin liidipisteisiin, vaan myös markkinatilanteeseen ja ajankohtaisiin signaaleihin. CRM ei enää vain listaa mahdollisuuksia, vaan antaa suosituksia siitä, mihin myyjän kannattaa keskittyä juuri sillä hetkellä.

Salesforce korostaa, että ratkaisu on toteutettu yritystason hallinta- ja tietoturvavaatimusten mukaisesti. Agentforce toimii Salesforcen oman luottamus- ja oikeusmallin kautta, ja ChatGPT saa käyttöönsä vain ne tiedot, joihin käyttäjällä on jo valmiiksi oikeudet. Asiakasdata pysyy Salesforcen hallinnassa eikä sitä käytetä kielimallien kouluttamiseen.

Myyjälle muutos on merkittävä. CRM-järjestelmä ei enää ole erillinen työkalu, jota päivitetään työn ohessa, vaan keskustelukumppani, jonka kanssa työtä tehdään. Salesforce siirtyy taustajärjestelmäksi, ja ChatGPT:stä tulee se paikka, jossa myyntityö käytännössä tapahtuu.

Agentforce Sales -sovellus on avattu avoimeen beetaan Agentforce for Sales -lisäosan ja Agentforce 1 Edition -asiakkaille. Salesforce näkee tämän osana laajempaa strategiaa, jossa CRM tuodaan niihin ympäristöihin, joissa käyttäjät jo työskentelevät – nyt myös ChatGPT:hen.