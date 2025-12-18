Euroopan unionin tavoite kieltää uusien polttomoottoriautojen myynti vuodesta 2035 alkaen on murenemassa poliittisen paineen alla. Samalla tuore markkinadata osoittaa, että kuluttajat ovat jo siirtymässä ladattaviin ajoneuvoihin, mutta omilla ehdoillaan ja selvästi maltillisemmin kuin EU:n alkuperäinen linjaus oletti.
JATO Dynamicsin tuoreiden lukujen mukaan Euroopan uusien henkilöautojen markkina kasvoi lokakuussa 4,8 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu syntyi lähes yksinomaan täyssähkö- ja ladattavista hybridiautoista. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat 33 prosenttia ja ladattavien hybridien peräti 41 prosenttia vuodessa. Yhteensä ladattavien ajoneuvojen osuus nousi jo yli 31 prosenttiin koko markkinasta.
Silti markkina ei ole yksiselitteisesti sähköinen. Täyssähköautot ovat vasta kolmanneksi myydyin voimalinja Euroopassa, ja yli puolet uusista autoista perustuu yhä polttomoottoriin tai miedosti hybridisoituun tekniikkaan. Tämä kuluttajakäyttäytyminen selittää osaltaan, miksi useat EU-maat Saksan ja Italian johdolla ovat vaatineet joustoa vuoden 2035 täyskieltoon.
JATOn mukaan perinteisten polttomoottoriautojen myynti on kuitenkin jyrkässä laskussa. Lokakuussa ICE-autoja rekisteröitiin 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja niiden markkinaosuus putosi hieman yli 32 prosenttiin. Polttomoottori ei katoa nopeasti, mutta sen rooli supistuu selvästi vuosi vuodelta.
Mielenkiintoista on myös se, ettei Euroopan sähköistyminen ole vain täyssähköautojen varassa. Ladattavat hybridit ovat nousseet monille kuluttajille käytännölliseksi kompromissiksi, ja juuri ne selittävät suuren osan kasvusta. Tämä näkyy erityisesti uusien mallien, kuten BYD Seal U PHEV:n ja Jaecoo 7 PHEV:n, vahvassa kysynnässä.
Kiinalaisten valmistajien rooli vahvistuu, mutta ei yksinomaan sähköautojen kautta. JATOn mukaan kiinalais- ja kiinalaisomisteiset merkit kasvattavat markkinaosuuttaan hyödyntämällä koko voimalinjaskaalan – polttomoottoreista hybrideihin ja täyssähköön. Tämä haastaa eurooppalaisia valmistajia laajemmin kuin pelkässä BEV-segmentissä.
Kokonaisuutena markkinadata tukee poliittista realiteettia. Vaikka EU perääntyy täyskiellosta, kuluttajat valitsevat yhä useammin ladattavan auton.