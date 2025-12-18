OnePlus 15 vs 15R: kuinka suuri ero kameroissa todella on?

OnePlussan uusi 15-sukupolvi jakautuu selvästi kahteen eri suuntaan. OnePlus 15R tuo huippuluokan suorituskyvyn ja suuren akun edullisempaan hintaluokkaan, kun taas OnePlus 15 on yhtiön varsinainen lippulaivamalli. Paperilla molemmat lupaavat paljon myös kameran osalta, jopa saman pääkennon. Käytännön kuvaustestit kertovat kuitenkin toisenlaisen tarinan.

Tämä vertailu perustuu todellisiin kuvaustilanteisiin, ei laboratorioarvoihin. Suurin ero kameroissa tulee telekuvaamisessa ja zoomissa. Zoom-kuvaus on alue, jolla laitteet erkanevat selvästi toisistaan jo ensisilmäyksellä.

OnePlus 15 säilyttää rakenteet ja yksityiskohdat myös pidemmillä polttoväleillä. Rakennusten reunat, puiden oksistot ja kontrastit pysyvät tunnistettavina ilman voimakasta artefaktoitumista. Kuva kestää tarkastelua ja rajauksia.

OnePlus 15R:n zoom-kuvat puolestaan hajoavat nopeasti. Algoritminen terävöitys ja kohinanpoisto peittävät alleen todellisen informaation, ja lopputulos muuttuu maalaukselliseksi. Tämä viittaa siihen, että tele- ja zoom-ratkaisu nojaa enemmän digitaaliseen interpolointiin kuin aidosti erottavaan optiikkaan.

Tässä kuvat (OnePlus 15 yllä, 15R alempana).

Hämärä ja salama: älykkäämpi valonhallinta voittaa

Hämärässä kuvattaessa molemmat puhelimet kykenevät valaisemaan kohtauksen, mutta OnePlus 15 hallitsee tilanteen selvästi paremmin.

Ilman salamaa 15 säilyttää varjoalueiden rakenteet ja luonnollisen kontrastin. 15R kirkastaa kuvaa rohkeammin, mutta samalla tekstuurit alkavat tasoittua.

OnePlus 15 yllä, 15R alempana.

Salaman kanssa ero korostuu. OnePlus 15 käyttää salamaa selvästi täytevalona, jolloin heijastavat pinnat eivät pala puhki ja taustan sävyt säilyvät. OnePlus 15R:n salama on brutaalimpi: kohde ylivalottuu ja tausta putoaa nopeasti mustaksi.

OnePlus 15 yllä, 15R alempana.

Yksityiskohdat: sama kenno, eri tulos

Lähikuvissa erot ovat kiistattomia, vaikka valaistus on helppo ja kuvausolosuhteet rauhalliset.

OnePlus 15 toistaa puun syykuviot, kulumat ja pienet epätasaisuudet luonnollisesti. Metallipintojen kaiverrukset ja reunat pysyvät terävinä ilman yliterävöitystä.

OnePlus 15R silottaa pintaa jo tässä vaiheessa. Lopputulos on siisti, mutta informaatiota on vähemmän – ja se näkyy heti, kun kuvia katsoo suurelta näytöltä tai rajaa.

OnePlus 15 yllä, 15R alempana.

Maksimi optinen zoom: telejärjestelmä ratkaisee

Maksimilla optisella tai nimellisellä optisella zoomilla ero kasvaa entisestään. OnePlus 15:n kuva pysyy koherenttina: rakennusten rakenteet, katon reunat ja puuston muodot säilyvät. OnePlus 15R:n kuva sen sijaan hajoaa nopeasti kohinaksi ja vesivärimäiseksi pinnaksi. Kontrastia on, mutta todellista informaatiota ei.

Tässä vaiheessa kyse ei ole enää asetuksista tai mieltymyksistä, vaan telejärjestelmän fyysisistä rajoista.

OnePlus 15 yllä, 15R alempana.

Hämärä ilman erikoistiloja: molemmat hyviä, toinen parempi

Metsänreunassa hämärässä molemmat puhelimet onnistuvat teknisesti. Kuva on kirkas ja käyttökelpoinen.

Ero näkyy kuitenkin sävyissä ja syvyydessä. OnePlus 15 säilyttää kerroksellisuuden ja mikrokontrastin. OnePlus 15R tasoittaa varjoalueita ja menettää hienoja sävyeroja. Kyse on pienestä mutta johdonmukaisesta laatuerosta.

OnePlus 15 yllä, 15R alempana.

Muotokuva ja bokeh: syvyysmalli paljastaa tason

Muotokuva-asetuksella OnePlus 15:n etu näkyy syvyysmaskin tarkkuudessa. Ohuet oksat ja monimutkaiset muodot säilyvät etualassa, ja taustan sumennus on pehmeä ja luonnollinen.

OnePlus 15R:n muotokuvissa bokeh on näyttävämpää, mutta myös karkeampaa. Ohuet yksityiskohdat katoavat ja reunoihin ilmestyy halo-efektejä. Algoritmi priorisoi vaikutelmaa yksityiskohtien kustannuksella.

OnePlus 15 yllä, 15R alempana.

On syytä korostaa, että OnePlus 15 ei ole markkinoiden paras kamerapuhelin. Se häviää useimmille kameraan keskittyville huippumalleille. Tässä vertailussa kyse ei kuitenkaan ole siitä. OnePlus-malliston sisäisessä vertailussa lippulaiva vie kisan kuitenkin selvästi.

Mitä tämä tarkoittaa ostajan kannalta? Hintaero laitteiden välillä on noin 250-400 euroa. Jos kamera on tärkeä – zoom, yksityiskohdat, hämärä ja muotokuva – OnePlus 15 on perusteltu valinta. Jos kamera on toissijainen ja tärkeintä ovat suorituskyky, näyttö ja akku, OnePlus 15R tarjoaa erinomaisen vastineen rahalle.

Molemmat ovat erinomaisen nopeita, laadukkaalla näytöllä varustettuja laitteita, joiden massiivinen akku riittää vähintään kahden päivän raskaaseenkin käyttöön.