Sähköautoilijoiden maksama julkisen latauksen summa nousi viime vuonna merkittäväksi, mutta valtaosa lataamisesta tapahtuu edelleen kotona. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuore markkinakatsaus osoittaa, että kotilataus on ylivoimaisesti tärkein tapa pitää sähköautot liikkeessä Suomessa.
Traficomin mukaan julkisista latausasemista saadut sähkölatauksen tulot olivat vuonna 2024 yhteensä 52 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kaasu- ja etanolitankkauksesta kertyi yhteensä 61 miljoonaa euroa. Yksittäinen sähkölataus maksoi keskimäärin vain noin 6,5 euroa, kun taas kaasu- ja etanoliauton tankkaus nousi keskimäärin 38 euroon.
Tilastokeskuksen lukujen perusteella tieliikenteen sähkönkulutus oli vuonna 2024 yhteensä 930 gigawattituntia. Tästä julkiseen lataukseen käytettiin 144 GWh eli noin 15 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Raskaamman kaluston – kuorma-autojen, linja-autojen ja pakettiautojen – lataus tapahtui pääosin organisaatioiden suljetuissa latauspisteissä, joiden osuus oli arviolta 80 GWh eli 9 prosenttia.
Kun julkinen ja suljettu lataus vähennetään kokonaiskulutuksesta, jää kotilatauksen määräksi noin 700 GWh. Tämä vastaa peräti 76 prosenttia kaikesta tieliikenteen sähkölatauksesta vuonna 2024. Luvut vahvistavat, että sähköautoilun arki nojaa Suomessa ennen kaikkea omiin latausratkaisuihin, ei julkiseen infrastruktuuriin.
Myös maksutavat kertovat julkisen latauksen luonteesta. Peräti 98 prosenttia latauksista maksettiin mobiilisovelluksella, ja vain kaksi prosenttia suoritettiin maksukortilla. Tämä korostaa sovelluspohjaisten latauspalveluiden keskeistä roolia sähköautoilussa.
Traficomin markkinakatsaus perustuu elokuun ja lokakuun 2025 välisenä aikana kerättyihin tietoihin. Kyselyyn vastasi 26 sähkölatausoperaattoria, seitsemän kaasutankkausoperaattoria ja kaksi etanolitankkausoperaattoria. Katsaus tullaan jatkossa tekemään vuosittain, ja seuraava julkaistaan syksyllä 2026.