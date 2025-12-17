OnePlus on julkistanut uuden OnePlus 15R -älypuhelimen, joka sijoittuu yhtiön mallistossa lippulaivojen alapuolelle mutta tuo silti mukanaan hyvän suorituskyvyn, erittäin suuren akun ja nopean AMOLED-näytön. OnePlussan mukaan 15R on suunnattu käyttäjille, jotka hakevat huippuluokan suorituskykyä ja pitkää käyttöaikaa kilpailukykyisempään hintaluokkaan.
OnePlus 15R perustuu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 -mobiilialustaan, jota Qualcomm ja OnePlus ovat optimoineet yhdessä kahden vuoden ajan. Kyseessä on ensimmäinen globaalisti lanseerattu älypuhelin tällä piirisarjalla. OnePlussan mukaan suorittimen CPU-ytimet ovat 36 prosenttia nopeampia, grafiikkasuoritin 11 prosenttia tehokkaampi ja tekoälylaskenta 46 prosenttia suorituskykyisempää kuin edellisessä sukupolvessa. Muistikonfiguraatioon kuuluvat LPDDR5X Ultra RAM ja UFS 4.1 -tallennus, joiden tavoitteena on varmistaa nopea ja sulava käyttökokemus.
Suorituskyky näkyy myös synteettisissä testeissä. Geekbench 6 -mittauksessa OnePlus 15R saavutti 2 849 pistettä yhden ytimen testissä ja 9 211 pistettä moniydintestissä, mikä asettaa laitteen selvästi älypuhelinten suorituskykykärkeen ja tukee OnePlussan tavoitetta tarjota lippulaivatason tehoa edullisemmassa hintaluokassa.
Vertailun vuoksi OnePlussan varsinainen lippulaivamalli OnePlus 15 vie suorituskyvyn vielä pidemmälle. Uusi Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri tekee ensiesiintymisensä juuri tässä mallissa, ja alustavat testitulokset tukevat valmistajan puheita. Geekbench 6 -mittauksissa OnePlus 15 saavutti 3 545 pistettä single-core-testissä ja 10 624 pistettä multi-core-testissä, mikä nostaa laitteen Android-puhelinten suorituskykyvertailun kärkijoukkoon. Myös AnTuTu-tulokset ovat olleet samalla tavoin erittäin korkeita.
Akku on yksi 15R-mallin selkeimmistä myyntivalteista. Puhelimessa on 7 400 milliampeeritunnin akku, joka kuuluu markkinoiden suurimpiin tässä kokoluokassa. Akku tukee 80 watin SUPERVOOC-pikalatausta, ja OnePlussan mukaan se säilyttää vähintään 80 prosenttia kapasiteetistaan vielä neljän vuoden käytön jälkeen. Silicon Nanostack -rakenteessa akun anodista 15 prosenttia on piitä, mikä parantaa energiatiheyttä.
Näyttöpuolella OnePlus 15R on varustettu 6,83 tuuman LTPS 1.5K AMOLED -paneelilla, jonka virkistystaajuus yltää 165 hertsiin. Näytön huippukirkkaus on jopa 1800 nitiä, mutta kirkkauden saa säädettyä myös erittäin alas, yhden nitin tasolle. Näytön alla on ultraääneen perustuva sormenjälkilukija, ja erillinen Touch Response -siru huolehtii kosketusvasteen nopeudesta erityisesti pelaamisessa.
Kamerapuolella OnePlus 15R ei pyri haastamaan varsinaisia kamerahuippumalleja, mutta tarjoaa paperilla varsin kattavan kokonaisuuden. 50 megapikselin pääkamera käyttää samaa Sony IMX906 -kennoa kuin OnePlus 15 -lippulaivamalli, ja etukamerana on 32 megapikselin automaattisesti tarkentuva selfiekamera. Ultralaajakulmakamera on 8 megapikselin resoluutiolla ja 112 asteen kuvakulmalla. OnePlussan uusi DetailMax Engine eli yhtiön itse kehittämä kuvamoottori vastaa kuvien laskennallisesta käsittelystä. Videoita laite pystyy tallentamaan jopa 4K-tarkkuudella 120 kuvan sekuntinopeudella.
OnePlus 15R tulee Suomessa myyntiin kahtena muistiversiona:
- 12 Gt + 256 Gt: 699 euroa
- 12 Gt + 512 Gt: 799 euroa
Hintatasollaan OnePlus 15R asettuu selvästi OnePlus 15 -lippulaivamallin alapuolelle ja korostaa erityisesti akunkestoa, suorituskykyä ja nopeaa näyttöä. Kameran osalta ratkaisut ovat maltillisempia, mutta pääkennon osalta yhteys kalliimpaan sisarmalliin on selvä.
Useimmille älypuhelin on tärkeä ja ainoa kuvauslaite. Huomenna julkaisemme kattavan kameravertailun, jossa uuden OnePLus 15R:n kamera asetetaan yhtiön omaa lippulaivaa vastaan.