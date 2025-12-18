5G-satelliittiyhteydet ovat siirtymässä tutkimus- ja pilottivaiheesta kohti kaupallista todellisuutta. Anritsun 5G RF -testausjärjestelmä on saanut maailman ensimmäisen PTCRB-hyväksynnän 5G NR NTN -testitapauksille, mikä avaa virallisen sertifiointipolun satelliitteihin kytkeytyville 5G-päätelaitteille.
NTN (Non-Terrestrial Network) tarkoittaa 5G-verkkoa, jossa maanpäällistä infrastruktuuria täydennetään matalalla, keski- ja geostationaarisella kiertoradalla toimivilla satelliiteilla. 3GPP:n Release 17 -määrittely toi NR NTN:n osaksi 5G-standardia, jolloin päätelaitteet voivat käyttää samaa 5G-protokollaa sekä tukiasemiin että satelliitteihin yhdistettäessä.
PTCRB-hyväksyntä on keskeinen edellytys sille, että laitteita voidaan tuoda operaattoriverkkoihin laajassa mittakaavassa. Nyt hyväksytyt testitapaukset merkitsevät, että 5G-NTN-laitteiden vaatimustenmukaisuuden todentaminen voidaan tehdä virallisesti ja yhdenmukaisesti eri markkinoilla. Tämä poistaa yhden suurimmista esteistä kaupalliselta käyttöönotolta.
Käytännössä sertifiointi koskee useita laiteluokkia. Mukaan kuuluvat tulevat älypuhelimet, joissa on suora satelliittiyhteys, teolliset ja viranomaiskäyttöön tarkoitetut päätelaitteet, IoT- ja M2M-laitteet sekä ajoneuvojen viestintäyksiköt. Erityisesti IoT-laitteissa ja kriittisen infrastruktuurin varayhteyksissä nähdään lyhyellä aikavälillä nopeinta käyttöönottoa.
Testit ajettiin Samsungin 5G NR NTN -modeemialustalla, mikä viittaa siihen, että suuret laitevalmistajat valmistautuvat jo kaupallisiin tuotteisiin. Anritsun mukaan hyväksyntä nopeuttaa koko ekosysteemin kehitystä ja tukee operaattoreiden suunnitelmia laajentaa peittoa alueille, joille maanpäällinen verkko ei ulotu.
Sertifioinnin käynnistyminen vahvistaa myös laajempaa suuntausta, jossa satelliiteista tulee olennainen osa tulevia 5G- ja myöhemmin 6G-verkkoja. Kun testaus ja hyväksyntä ovat kunnossa, seuraava askel on laitteiden ja palveluiden asteittainen tuominen markkinoille.