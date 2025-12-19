Aktiivisuusrannekkeiden ja älykellojen globaali markkina kasvoi kolmannella neljänneksellä maltillisesti, mutta rahavirrat kertovat aivan toista tarinaa. Omdian tuoreen tutkimuksen mukaan wearable band -laitteiden toimitukset kasvoivat 3 prosenttia 54,6 miljoonaan kappaleeseen 3Q25:llä, mutta markkinan arvo nousi peräti 12 prosenttia 12,3 miljardiin dollariin.
Kasvun taustalla ei ole volyymien räjähdys, vaan selkeä siirtymä kalliimpiin ja teknisesti kehittyneempiin laitteisiin. Keskimääräinen myyntihinta nousi vuodessa 9 prosenttia 225 dollariin, mikä korostaa painopisteen siirtymistä premiumiin erityisesti suurimpien valmistajien vetämänä.
Markkinajohtajana jatkoi Xiaomi 9,6 miljoonalla toimitetulla laitteella ja 17,6 prosentin markkinaosuudella. Apple seurasi tiiviisti perässä 9,0 miljoonalla laitteella (16,6 %), ja Huawei oli kolmantena 8,1 miljoonalla (14,8 %). Viiden kärjen täydensivät Samsung ja Garmin. Nämä viisi valmistajaa vastasivat jo 84 prosentista koko markkinan arvosta ja 63 prosentista toimitusmääristä, mikä vaikeuttaa pienempien valmistajien asemaa entisestään.
Omdian mukaan markkinaa vie eteenpäin kaksijakoinen strategia. Edullisessa päässä perusrannekkeet tekivät paluuta: basic band -segmentti kasvoi 12 prosenttia, erityisesti Xiaomin, Huawein ja Samsungin volyymimalleilla. Samalla 50–99 dollarin hintaluokka kasvoi peräti 56 prosenttia, kun alle 50 dollarin laitteiden kysyntä kääntyi laskuun.
Toisessa ääripäässä älykellot hakevat kasvua keskiluokasta ja premiumista. 200–300 dollarin hintaluokka kasvoi 21 prosenttia, kun taas 300–500 dollarin segmentti supistui. Valmistajat tuovat aiemmin huippumalleihin kuuluneita ominaisuuksia alempiin hintapisteisiin, mistä esimerkkinä Apple Watch SE 3, johon on tuotu aiempaa kehittyneempiä terveys- ja yhteysominaisuuksia.
Selkein kasvu näkyy kuitenkin kaikkein kalleimmissa laitteissa. Yli 500 dollarin hintaluokat kasvoivat 29–34 prosenttia, ja kehitystä vauhdittavat generatiivinen tekoäly, 5G-yhteydet sekä satelliittipohjaiset hätäviestipalvelut. Älykellojen kokonaismäärä kasvoi vain prosentin, mutta niiden arvo nousi 8 prosenttia, mikä vahvistaa premium-strategian toimivuuden.
Omdian analyytikon Jack Leathemin mukaan älykellojen seuraava kehitysvaihe ei perustu enää pelkkään rautaan. Keskiöön nousevat natiiviohjelmistot, pilvipohjaiset tekoälyvalmentajat sekä ekosysteemit, joissa älykello yhdistyy esimerkiksi älysormuksiin ja terveysantureilla varustettuihin nappikuulokkeisiin. Näin älykellot pyrkivät perustelemaan asemansa perusrannekkeita selvästi kalliimpina mutta myös monipuolisempina laitteina.