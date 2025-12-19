Digita ja Outokumpu aloittavat yhteistyön 5G-privaattiverkon toteuttamiseksi Outokummun Kemin kaivokselle. Uuden verkon tavoitteena on tukea kaivoksen digitalisaatio- ja automaatiokehitystä sekä parantaa tuotannon tehokkuutta ja työturvallisuutta vaativassa maanalaisessa ympäristössä.
Kemin kaivos on Euroopan ainoa kromiittikaivos, ja se tuottaa ferrokromin raaka-aineen Outokummun Tornion terästehtaalle. Digitan toteuttama 5G-privaattiverkko mahdollistaa luotettavan ja matalaviiveisen tiedonsiirron syvällä maan alla, mikä on keskeinen edellytys kehittyneille digitaalisille käyttötapauksille kaivostoiminnassa.
Yhteistyö käynnistyy tuotantoympäristössä, jossa valittuja käyttötapauksia testataan todellisissa olosuhteissa. Digitan mukaan 5G-privaattiverkko tarjoaa kaivosympäristöön tasaisen kattavuuden ja kapasiteetin, joita perinteisillä langattomilla ratkaisuilla on ollut vaikea saavuttaa.
Verkon avulla kaivoksessa voidaan hyödyntää reaaliaikaista videokuvaa ja analytiikkaa esimerkiksi kalliolaadun arviointiin ja tuotantoprosessien optimointiin. Lisäksi 5G-yhteys tukee droonien käyttöä sekä etäohjattuja koneita ja laitteita, mikä vähentää henkilöstön tarvetta vaarallisissa tai vaikeapääsyisissä kohteissa.
Outokummun Kemin kaivoksen johtajan Henri Simpasen mukaan 5G-privaattiverkko mahdollistaa ihmisten, koneiden ja antureiden reaaliaikaisen yhdistämisen myös haastavissa maanalaisissa olosuhteissa. Tämä vahvistaa turvallisuutta ja avaa uusia mahdollisuuksia prosessien tehostamiseen.
Digitan myyntijohtaja Mervi Ryynänen näkee kaivoksen hyvänä esimerkkinä teollisesta ympäristöstä, jossa privaattiverkkojen hyödyt konkretisoituvat. Hänen mukaansa 5G-privaattiverkot muodostavat teollisen digitalisaation selkärangan ja luovat pohjan kohti entistä autonomisempaa kaivostoimintaa.
Uusi 5G-ratkaisu on osa Outokummun pidemmän aikavälin kehityspolkua, jossa kaivostoimintaa viedään asteittain kohti suurempaa automaatiota ja datalähtöistä päätöksentekoa.