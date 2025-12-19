Farnellin suunnitteluyhteisö element14 on käynnistänyt vuosittaisen Holiday Hackathon -kilpailunsa, jossa yhteisön jäseniä kannustetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan joulun aikaan liittyvä elektroniikkaprojekti. Kilpailu on avoinna tammikuun 11. päivään asti ja voittajat julkistetaan 16. tammikuuta.
Kilpailun ideana on yhdistää elektroniikkasuunnittelu ja henkilökohtainen tulkinta joulun ja talvikauden merkityksestä. Projektin teema voi liittyä esimerkiksi jouluun, hanukkaan, talvipäivänseisaukseen tai mihin tahansa juhlaan, kunhan toteutus sisältää elektroniikkaa ja tekijä perustelee yhteyden juhla-aikaan.
Osallistuminen edellyttää projektin julkaisemista element14 Community -sivustolla. Työssä tulee kuvata rakentaminen vaihe vaiheelta sekä esitellä lopputulos kuvien ja videon avulla. Arvioinnissa painotetaan omaperäisyyttä, teknistä toteutusta ja idean innovatiivisuutta. Projekti voi olla uusi, keskeneräinen tai aiemmin rakennettu, kunhan sitä ei ole aiemmin julkaistu yhteisössä.
Palkintoina on tarjolla ammattitason elektroniikkatyökaluja ja mittalaitteita. Ensimmäisen palkinnon voittaja voi valita esimerkiksi penkkivirtalähteen, USB-oskilloskoopin tai lämpökameran. Myös toiselle sijalle jaetaan useita vaihtoehtoisia palkintoja, ja lisäksi jaetaan useita kunniamainintoja.
Element14 Communityn globaalin tuotemarkkinoinnin johtaja Andreea Teodorescun mukaan kilpailu korostaa yhteisön luovuutta ja yhdessä tekemistä. Hänen mukaansa joulu tarjoaa luontevan kehyksen esitellä teknistä osaamista rennolla ja henkilökohtaisella tavalla.
Lisätietoja kisasta täällä.