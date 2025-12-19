NAND-sirujen hinnannousu jatkuu ja se on huono uutinen kaikille

NAND-muistien hintapaine ei ole hellittämässä, päinvastoin. TrendForcen marraskuussa 2025 julkaisema analyysi osoittaa, että koko muistiekosysteemin varastot ovat supistuneet samanaikaisesti tasolle, joka tekee hinnankorotuksista käytännössä väistämättömiä. Kun varastopuskureita ei enää ole, hinnanmuutokset siirtyvät nopeasti koko toimitusketjuun, aina siruista valmiisiin laitteisiin.

TrendForcen datan mukaan NAND-valmistajien varastot ovat pudonneet vuoden aikana noin 23 viikosta 10 viikkoon. Samalla suurten moduulitalojen varastot ovat supistuneet 26 viikosta noin 15 viikkoon. Hyperskaalaajilla tilanne on hieman parempi, mutta myös heidän puskurinsa ovat kaventuneet. Tämä tarkoittaa, että NAND-tuotanto myydään pitkälti etukäteen ja jousto katoaa juuri silloin, kun kysyntä kasvaa datakeskuksissa, tekoälysovelluksissa ja yritystason tallennuksessa.

Seuraukset osuvat eri toimijoihin eri tavoin, mutta kukaan ei jää kokonaan ulkopuolelle. Kuluttajille hinnannousu näkyy suorimmin. SSD-levyjen hinnat nousevat nopeasti, erityisesti suuremmissa kapasiteeteissa, ja laitevalmistajat joutuvat reagoimaan joko hintojen korotuksilla tai leikkaamalla tallennustilaa uusissa malleissa. Päivitysmarkkina, kuten PC-harrastajien jälkiasennettavat SSD:t, kärsii ensimmäisenä.

Laitevalmistajille ja OEM-yrityksille tilanne tarkoittaa puristuvia katteita ja vaikeampaa tuotesuunnittelua. NAND muodostaa jopa 90 prosenttia SSD:n kustannuksista, joten hinnannousua on käytännössä mahdoton imeä itse. Pitkät tuotesyklit pahentavat ongelmaa, kun aiemmin sovitut hinnat eivät enää vastaa todellisuutta kesken mallikauden.

Jakelijoille ja jälleenmyyjille hintojen nopea liike tekee varastonhallinnasta riskialtista. Osto- ja myyntihintojen ajoitus korostuu, ja pienemmät toimijat ovat erityisen haavoittuvia, kun markkina muuttuu viikoissa eikä kuukausissa.

Moduulivalmistajille tilanne kiihdyttää markkinan jakautumista. Suuret ja vahvat toimijat pystyvät vielä turvaamaan allokaatioita, mutta pienemmät jäävät helposti ilman toimituksia tai joutuvat ostamaan NANDia poikkeuksellisen korkeaan hintaan. Tämä heikentää toimitusvarmuutta ja kiihdyttää alan konsolidaatiota.

Teollisessa ja sulautetussa elektroniikassa vaikutukset voivat olla kaikkein vakavimmat. Monissa laitteissa käytetään pitkään hyväksyttyjä NAND-komponentteja, joita ei voi vaihtaa nopeasti ilman uutta sertifiointia. Äkillinen hinnannousu tai saatavuuskatko ei vain kallista tuotetta, vaan voi pysäyttää koko tuotannon.

Pienille ja keskisuurille yrityksille sekä startupeille tilanne on erityisen hankala. Ilman pitkäaikaisia sopimuksia tai suuria volyymeja ne joutuvat ostamaan muistia spot-hinnoilla ja kilpailemaan kapasiteetista hyperskaalaajien kanssa, joilla on selvästi vahvempi neuvotteluasema.

TrendForcen analyysi osoittaa, että kyse ei ole enää yksittäisestä muistisyklin heilahduksesta. Kun varastot ovat matalalla koko ketjussa yhtä aikaa, hinnannousu ei pysähdy yksittäiseen toimijaan. NANDin kallistuminen heijastuu laajasti elektroniikkateollisuuteen.