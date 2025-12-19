EasyParkin kokoamien tilastojen mukaan autojen määrä Suomen teillä on kääntynyt laskuun poikkeuksellisella tavalla vuonna 2025. Kun samaan aikaan ladattavien sähköautojen määrä kasvaa nopeasti, muutos osuu lähes kokonaan polttomoottoriautoihin. Niiden määrä on nyt selvässä laskussa.
Lokakuun alussa liikennekäytössä oli EasyParkin kokoamien Tilastokeskuksen ja Autoalan Tiedotuskeskuksen lukujen mukaan 3 217 562 autoa, mikä on 89 063 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on vasta toinen vuosi 2010-luvun jälkeen, jolloin autojen kokonaismäärä Suomessa pienenee.
Samaan aikaan ladattavien sähköautojen määrä kasvaa voimakkaasti. Tammi–marraskuussa 2025 niiden määrä kasvoi noin 22 prosenttia, ja joulukuun alussa Suomessa oli jo 347 409 ladattavaa sähköautoa. Useampi kuin joka kymmenes liikennekäytössä oleva auto on nyt ladattava.
Kun kokonaisautokanta pienenee mutta sähköautojen määrä kasvaa, kehitys kohdistuu väistämättä polttomoottoriautoihin. Käytännössä bensiini- ja dieselautojen poistuma on nyt suurempi kuin sähköautojen lisäys, mikä tarkoittaa, että polttomoottoriautojen määrä vähenee nopeammin kuin koko autokanta.
EasyParkin Suomen maajohtajan Sanna Tiilikaisen mukaan käänne kertoo laajemmasta kulttuurimuutoksesta. Taustalla ovat heikentynyt taloustilanne, kaupungistuminen, ympäristötietoisuuden kasvu sekä vaihtoehtoisten liikkumismuotojen, kuten sähköpyörien, yleistyminen. Myös nuorten ajokorttien määrän väheneminen tukee samaa kehitystä.
Viimeisten 15 vuoden aikana autojen määrä Suomessa kasvoi keskimäärin noin 24 500 autolla vuodessa. Nyt nähtävä käänne on siksi merkittävä. Polttomoottoriautojen vähentyminen näkyy erityisesti vanhemmassa autokannassa, kun poistuvia ajoneuvoja ei enää korvata uusilla bensiini- tai dieselautoilla entiseen tapaan.
Täyssähköautojen osuus koko autokannasta on vielä noin viisi prosenttia, mutta kasvu on nopeaa. Muutos ei tarkoita, että polttomoottorit katoaisivat Suomen teiltä yhdessä yössä. Sen sijaan kehitys on nyt selvästi yksisuuntaista: polttomoottoriautojen määrä on kääntynyt laskuun.