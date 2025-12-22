AR- ja VR-laitteiden silmänseuranta ottaa jälleen askeleen eteenpäin. Komponenttikehitys parantaa mittausten laatua ilman, että käyttäjän tarvitsee huomata mitään.
ams OSRAM on esitellyt uuden FIREFLY-sukupolven infrapuna-LEDit silmänseurantaan. Uudet IRED-komponentit on suunniteltu erityisesti kevyisiin AR-laseihin ja VR-headsetteihin, joissa virrankulutus, koko ja huomaamattomuus ovat kriittisiä tekijöitä.
Tekninen parannus liittyy ennen kaikkea valaistukseen. Kirkkaampi ja energiatehokkaampi infrapunavalo parantaa silmän kuvan kontrastia kameroille. Pupillin ja iiriksen rajat erottuvat selkeämmin, mikä vähentää kohinaa ja parantaa katseen laskennan luotettavuutta.
Uusi 930 nanometrin aallonpituus on merkittävä yksityiskohta. Se osuu paremmin silmänseurantakameroiden herkkyysalueelle ja vähentää käyttäjälle näkyvää punakajoa. Tämä mahdollistaa vakaamman mittauksen myös pidemmissä käyttösessioissa.
Täysin musta kotelointi helpottaa komponenttien sijoittelua laseissa. Valonlähde voidaan integroida lähes näkymättömästi lähemmäs silmää ja optimaalisempaan kulmaan. Tämä pienentää geometrisia virheitä ja keventää kalibrointitarvetta.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että AR-laseissa silmänseuranta voi olla aiempaa tarkempaa ja vakaampaa samalla akkukestolla. Kehitys tukee myös katseohjausta, foveoitua renderöintiä ja biometrisiä tunnistuksia, joista on tulossa vakio-ominaisuuksia seuraavan sukupolven laitteissa.