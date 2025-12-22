Omdia ennustaa matkapuhelinverkkoihin perustuvien IoT-yhteyksien määrän kasvavan voimakkaasti seuraavan vuosikymmenen aikana. Vuoteen 2035 mennessä yhteyksiä on jo 5,9 miljardia.
Kasvun tärkeimmät ajurit ovat 5G RedCap, 5G Massive IoT sekä 4G LTE Cat-1bis -moduulit. Näiden teknologioiden avulla voidaan liittää verkkoon entistä enemmän laitteita kustannustehokkaasti ja energiankulutusta hilliten.
Raportin mukaan 5G RedCap asettuu keskitason ratkaisuksi laitteille, jotka eivät tarvitse täyttä 5G:n huippusuorituskykyä. RedCapin merkitys kasvaa erityisesti 2030-luvulla, kun 4G-verkkoja aletaan ajaa alas. Vuonna 2025 RedCap sai jo näkyvyyttä, kun teknologia tuli käyttöön uusimmissa Apple Watch -malleissa. Laajemman kasvun odotetaan käynnistyvän vuonna 2026, jolloin markkinoille tulee eRedCap-moduuleja.
Autoteollisuus nousee IoT-markkinoiden keskiöön. Ajoneuvojen IoT-yhteyksien määrä kasvaa noin 500 miljoonasta 1,2 miljardiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Samalla sektorin osuus kaikista IoT-yhteyksistä kasvaa 13 prosentista 21 prosenttiin.
Suurin kasvu nähdään Aasiassa ja Oseaniassa. Taustalla ovat ohjelmistopohjaiset ajoneuvot, OTA-päivitysten yleistyminen, sääntelyvaatimukset sekä V2X-yhteydet. Näiden myötä joka viides matkapuhelinverkon IoT-yhteys on vuonna 2035 ajoneuvossa.
Omdian mukaan matkapuhelinverkoista on tulossa keskeinen perusta älykkäille ajoneuvoille ja laajamittaiselle IoT-ekosysteemille koko 2030-luvun ajaksi.