Kyocera Corporation esittelee CES 2026 -messuilla uudenlaisen metalinssiin perustuvan näyttöratkaisun, joka voi merkittävästi muuttaa puettavien laitteiden optiikkaa. Yhtiön kehittämä metalinssi mahdollistaa luonnollisen syvyysvaikutelman erittäin ohuessa ja kevyessä rakenteessa.
Kyoceran ratkaisun ydin on metasurface-tekniikka. Linssi koostuu nanomittakaavan meta-atomeista, joilla valoa voidaan ohjata tarkasti. Uudessa toteutuksessa linssin tarkennusetäisyys riippuu valon aallonpituudesta. Käytännössä eri värit tarkentuvat eri syvyyksille.
Tämän ansiosta kuvaan syntyy aito kolmiulotteinen vaikutelma. Silmä saa todellisia syvyysvihjeitä, koska tarkennus muuttuu kuten luonnollisessa näkemisessä. Ratkaisu ei perustu pelkkään stereokuvaan tai ohjelmalliseen 3D-simulaatioon.
Perinteisissä AR- ja 3D-näytöissä syvyys vaatii useita linssejä ja paksuja optisia rakenteita. Kyoceran metalinssi on alle millimetrin paksu ja yhdistää useita optisia toimintoja yhteen komponenttiin. Tämä mahdollistaa huomattavasti pienemmät ja kevyemmät laitteet.
Tekniikkaa demonstroidaan CES-messuilla puettavassa niin sanotussa aerial display -prototyypissä. Laite projisoi ilmaan kelluvia kuvia, joissa syvyys koetaan luonnollisena. Prototyyppi toimii ennen kaikkea teknologian näytteenä, ei vielä valmiina kuluttajatuotteena.
Kyoceran mukaan seuraava askel on syvyyskontrollin laajentaminen täysväriseksi ja tarkemmaksi. Tavoitteena on aidosti kolmiulotteinen kuva, joka voidaan toteuttaa kevyissä AR-laseissa ilman raskasta optiikkaa.
Jos teknologia saadaan kaupalliseen mittakaavaan, se voi avata tien uuden sukupolven puettaville näytöille, kameroille ja projektoreille, joissa hologrammimainen syvyys syntyy suoraan optiikassa.