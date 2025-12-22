Helsinkiläinen Diploi tuo markkinoille kehitysalustan, jonka tavoitteena on kuroa umpeen kuilu nopeasti syntyvän vibe-koodin ja tuotantovalmiin ohjelmiston välillä. Yritys vastaa ongelmaan, jossa AI-pohjaisilla työkaluilla syntyneet prototyypit jäävät helposti kokeiluasteelle, koska niiden vieminen tuotantoon vaatii raskasta ympäristö- ja DevOps-työtä.
Diploi yhdistää kehityksen, testauksen ja tuotantokäytön yhdeksi SaaS-alustaksi. Kehittäjät voivat työskennellä yhtenäisissä ympäristöissä ilman paikallisia asennuksia ja viedä sovelluksia tuotantoon yhdellä painalluksella. Alusta tukee eri teknologiapinoja eikä sido käyttäjiä tiettyihin työkaluvalintoihin.
Yrityksen mukaan vibe-koodaus on madaltanut sovelluskehityksen kynnystä, mutta samalla lisännyt riskiä heikosta arkkitehtuurista ja vaikeasti ylläpidettävästä koodista. Diploi pyrkii ratkaisemaan tämän tarjoamalla rakenteen, jossa nopeat kokeilut voidaan muuttaa hallitusti oikeiksi tuotantojärjestelmiksi.
Diploi näkee kasvavaa kysyntää erityisesti tiimeissä ja toimistoissa, jotka hyödyntävät AI-pohjaisia koodityökaluja, mutta tarvitsevat luotettavan tavan viedä tulokset kentälle ja ylläpitoon.