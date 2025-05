Suosittu kehittäjäkortti sai neljä ydintä ja grafiikkaprosessorin

BeagleBoard.orgin tunnettu PocketBeagle-kehittäjäkortti on saanut merkittävän päivityksen uudessa PocketBeagle 2 -versiossa. Uudistuksessa laitteeseen on lisätty neliytiminen suoritin ja ensimmäistä kertaa myös grafiikkaprosessori, mikä avaa entistä laajempia mahdollisuuksia sulautettujen järjestelmien kehittämiseen.

Alkuperäinen PocketBeagle 2 perustui Texas Instrumentsin AM6232-piiriin, jossa oli kaksi 64-bittistä Arm Cortex-A53 -ydintä. Nyt laitteesta julkaistun Rev A1 -version myötä piiriksi on vaihdettu AM6254, joka tuo mukanaan neljä Cortex-A53 -ydintä jopa 1,4 GHz kellotaajuudella sekä integroidun 3D-grafiikkaprosessorin. Muistin määrä (512 Mt LPDDR4) säilyy entisellään.

Lisäksi kortti sisältää 400 MHz:n Cortex-M4F-ytimen sekä erillisellä mikropiirillä toimivan 32 MHz:n Cortex-M0+:n (TI MSPM0L1105), joka hoitaa muun muassa analogia-muunnokset. Kehittäjäkortti on edelleen erittäin kompakti, mitoiltaan vain 55 x 35 mm, ja siinä on kaksi 2 x 18 -nastan laajennuspinniriviä, jotka ovat yhteensopivia Cape-lisäosien kanssa.

Kortin liitännöissä on panostettu monipuolisuuteen: tarjolla on USB-C-virtaliitäntä, 72 nastan laajennuspinnit, 8 analogista tuloa, 52 digitaalista I/O:tä ja useita digitaalisia oheisliitäntöjä. Lisäksi laitteessa on LiPo-akun lataustuki, microSD-korttipaikka, virta- ja käyttäjänapit sekä ohjelmoitavat LED-valot.

BeagleBoardin mukaan PocketBeagle 2 on suunnattu kehittäjille, opiskelijoille ja harrastajille. Pieni koko ja vähäinen virrankulutus tekevät siitä erinomaisen alustan IoT-laitteisiin, robotiikkaan ja opetuskäyttöön. PocketBeagle 2 on nyt saatavilla useiden jälleenmyyjien kautta ilman lisähintaa verrattuna aiempaan kaksiytimiseen versioon.

Lisätietoja täällä.