Virve 2 saa suojatut ryhmävideopuhelut

Erillisverkkojen operoima viranomaisverkko Virve 2 saa merkittävän lisäpalvelun, kun Modirumin kehittämä NSC3 Group Video Service otetaan käyttöön. Kyseessä on reaaliaikainen, tietoturvallinen ryhmävideopalvelu, joka on suunniteltu erityisesti viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden tarpeisiin.

Perinteiset kaupalliset 5G-verkot eivät täytä viranomaisten tietoturvavaatimuksia. Siksi NSC3 toimii Virve 2 -verkon sisällä, joka hyödyntää operaattorien (kuten Elisan) radioverkkoa, mutta liikenteen ohjaus, salaus ja palvelut toimivat valtion hallinnoimassa suljetussa viipaleessa.

- Video ei koskaan kulje avoimen internetin kautta – kaikki liikenne on salattua ja täysin eristettyä kaupallisista verkoista", kertoo Erillisverkkojen tuotepäällikköä Tuomas Ahlfors.

Modirumin NSC3 ei ole pelkkä videopuheluohjelma, vaan monipuolinen alusta operatiiviseen tilannekuvaan ja johtamiseen. Se mahdollistaa ryhmävideopuhelut kenttäyksiköiden ja komentokeskusten välillä, tukee useita erilaisia videolähteille (kehokamerat, ajoneuvot, droonit, kiinteät valvontakamerat), jakaa reaaliaikaisesti sijaintidataa ja ääntä, ja mahdollistaa datan turvallisen tallennuksen ja arkistoinnin viranomaiskäyttöön.

NSC3 on varustettu laitevarmennuksella ja pääsynhallinnalla, jotka estävät luvattoman käytön ja verkkoon liittymisen asiattomilta. - Palvelu on jo käytössä useilla suomalaisilla viranomaisilla ja se on osoittanut arvonsa operatiivisessa johtamisessa, sanoo Mauri Kataja, asiakkuuspäällikkö Erillisverkoista.

Vaikka NSC3 on jo rajatusti käytössä, sen laajempi integrointi Virve 2 -verkkoon etenee vuosien 2025–2026 aikana. Tavoitteena on, että videoryhmäpalvelu on keskeinen osa viranomaisten päivittäistä operatiivista työkalupakkia, kun Virve 2 korvaa vanhan TETRA-pohjaisen Virve-verkon kokonaan vuoteen 2027 mennessä.