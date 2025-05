Kiinalaistutkijat kehittivät piilolinssin, jolla näkee pimeässä

Kiinalaiset tutkijat ovat onnistuneet kehittämään maailman ensimmäisen piilolinssin, jonka avulla ihminen voi nähdä pimeässä – ainakin tietyissä olosuhteissa. Innovaatio perustuu infrapunavaloon ja sen muuntamiseen näkyväksi valoksi silmälle.

Tutkimuksen takana on Kiinan tiede- ja teknologiayliopiston (University of Science and Technology of China, USTC) tiimi, jota johtivat professorit Xue Tian ja Ma Yuqian. Tulokset julkaistiin arvostetussa Cell-tiedejulkaisussa ja ovat herättäneet laajaa kansainvälistä kiinnostusta.

Ihmisen silmä näkee normaalisti vain näkyvän valon alueella, jonka aallonpituudet ovat noin 380-740 nanometriä. Tämän alueen ulkopuolelle jäävä infrapunavalo – jota on runsaasti esimerkiksi auringonlaskun jälkeen tai infrapunavalaistuissa tiloissa – on silmälle täysin näkymätöntä.

Uudet piilolinssit, joita kutsutaan upconversion- eli ylösmuuntaviksi linsseiksi sisältävät nanomateriaaleja, jotka muuntavat infrapunavalon näkyväksi. Näin käyttäjä voi havaita ympäristössä olevia yksityiskohtia, joita paljaalla silmällä ei voi nähdä.

Vaikka otsikon lupaus "näkemisestä pimeässä" pitää paikkansa tietyin ehdoin, kyse ei ole siitä, että linssit loisivat näkyvyyttä täydellisessä pimeydessä. Näkö toimii vain, jos ympäristössä on infrapunavaloa, jota silmä ei muuten havaitse – esimerkiksi infrapunaledien tai heijastavien pintojen ansiosta.

Tutkijat ovat kehittäneet myös kolmikromisia versioita linsseistä (tUCL), jotka mahdollistavat erilaisten infrapuna-aallonpituuksien tunnistamisen väreinä. Tämä tuo mukanaan uudenlaisen "infrapunavärinäön", jota ei ole aiemmin ollut ihmisellä.

Teknologialla on potentiaalia monilla aloilla. Turvallisuus- ja sotilaskäytössä niiden avulla voidaan tunnistaa näkymättömiä kuvioita ja merkkejä. Linsseillä voidaan myös korjata värisokeutta. Tällä hetkellä linssit ovat vielä tutkimusvaiheessa, mutta niiden osoittama toimivuus ihmiskäytössä avaa tien kaupallisiin ja lääketieteellisiin sovelluksiin tulevina vuosina.