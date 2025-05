Xiaomi yllättää tehokkaalla kännykkäprosessorillaan

Xiaomi on julkistanut uuden huipputehokkaan älypuhelinprosessorinsa, XRING O1:n, joka merkitsee yhtiön suurta askelta kohti siruomavaraisuutta ja teknologista johtajuutta. Uutuus esiteltiin yhtiön "A New Beginning" -lanseeraustapahtumassa Pekingissä, jossa esillä olivat myös Xiaomi 15S Pro -älypuhelin, Pad 7 Ultra -tabletti sekä useita AIoT-laitteita.

Xiaomi XRING O1 on valmistettu edistyneellä toisen sukupolven 3 nanometrin prosessilla, ja se sisältää peräti 19 miljardia transistoria. Prosessorissa on 10-ytiminen CPU ja 16-ytiminen Immortalis-G925 GPU, mikä takaa huipputason suorituskyvyn ja tehokkuuden.

Lisäksi siru sisältää kuudesta tekoäly-ytimestä koostuvan NPU:n, jonka laskentateho yltää 44 TOPSiin. Tämä on kova lukema ja tekoälyominaisuuksien, kuten kirjoitusavustajien ja semanttisen haun, sujuvalle toiminnalle.

Uusi XRING O1 saa ensiesiintymisensä Xiaomi 15S Pro -puhelimessa, jossa on 6100 mAh akku, Leica-kameroilla varustettu kolmoislinssijärjestelmä ja jopa 3 miljoonan pisteen suorituskyky AnTuTu-testissä.

Xiaomin panostus sirukehtitykseen on ollut merkittävä. Tähän mennessä yhtiö on investoinut 13,5 miljardia RMB, mikä on yli 1,7 miljardia euroa.