Suomesta halutaan kvanttiturvallinen

Suomi ottaa merkittävän askeleen kohti kvanttiturvallista digitaalista tulevaisuutta. Uusi laaja tutkimushanke, Beyond the Limits of Post-Quantum Cryptography (BLimPQC), pyrkii varmistamaan, että suomalainen yhteiskunta ja teollisuus kykenevät puolustautumaan kvanttitietokoneiden aiheuttamia tietoturvauhkia vastaan.

Kvanttitietokoneet kehittyvät nopeasti, ja niiden odotetaan 2030-luvulla murtavan nykyiset salausmenetelmät, jotka suojaavat niin henkilötietoja, pankkitunnuksia kuin yrityssalaisuuksia. Tämän vuoksi Suomen on varauduttava ajoissa. - Vain siirtymällä kvanttiturvallisiin suojaratkaisuihin varmistamme digitaalisten palveluiden turvallisen käytön tulevaisuudessa, painottaa tutkimusryhmän johtaja Visa Vallivaara VTT:ltä.

BLimPQC-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kvanttiturvallisia salaus- ja tunnistusjärjestelmiä, jotka täyttävät tulevat kansainväliset vaatimukset. Mukana on laaja joukko suomalaisia tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Yksi keskeisistä tavoitteista on varmistaa, että suomalaiset teknologiayritykset voivat säilyttää kilpailukykynsä ja saavuttaa viranomaishyväksynnän ajoissa. - Tulemme tarjoamaan asiakkaillemme kvanttiturvallisia ratkaisuja ennen kuin niistä tulee pakollisia, sanoo Bittiumin Tero Savolainen.

VTT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto. Yrityspuolen partnereita ovat muun muassa Bittium, SSH, Xiphera ja Ericsson. Valtion roolia edustavat Digi- ja väestötietovirasto, Puolustusvoimat ja Traficom.

Kansainvälisesti kvanttiuhkaan suhtaudutaan vakavasti. Esimerkiksi Yhdysvallat ja Iso-Britannia aikovat kieltää perinteisten salaustekniikoiden käytön vuoteen 2035 mennessä. Siirtymä on monimutkainen ja vaatii aikaa – ja juuri siksi Suomen kaltaisen digiyhteiskunnan on toimittava nyt.

Kolmivuotisen BLimPQC-hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6,3 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan osana Business Finlandin Veturi-ohjelmaa. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten ennakoiva varautuminen voi paitsi parantaa turvallisuutta, myös luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.