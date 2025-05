Nyt se tapahtui: BYD ohitti Teslan

BYD on ohittanut Teslan Euroopan myydyimpänä täyssähköautojen valmistajana ensimmäistä kertaa historiassa, kertoo tuore JATO Dynamicsin raportti. Huhtikuussa 2025 Euroopassa rekisteröitiin 7231 täyssähköistä BYD-mallia, kun Tesloja myytiin 7165 kappaletta.

Vaikka ero myyntimäärissä on pieni, sen merkitys on suuri. Tesla on hallinnut Euroopan sähköautomarkkinoita vuosien ajan, kun taas BYD on laajentanut toimintaansa vasta vuoden 2022 lopulta alkaen Norjan ja Alankomaiden ulkopuolelle.

BYD:n kasvu on ollut hurjaa: yhtiön täyssähköisten mallien ja ladattavien hybridien myynnit kasvoivat 359 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, samalla kun Teslan myynti putosi 49 %. BYD:n vahva ja monipuolinen mallisto on jo nostanut sen ohi useiden perinteisten eurooppalaismerkkien muun muassa Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa.

Huolimatta EU:n Kiinassa valmistetuille sähköautoille asettamista tulleista kiinalaismerkit kasvattivat myyntiään huhtikuussa 59 % vuoden takaisesta. Plug-in-hybridien kohdalla kasvu oli vieläkin rajumpaa – peräti 546 %.

Kiinalaiset valmistajat, mukaan lukien BYD, ovat sopeutuneet tulleihin laajentamalla mallistoaan ladattavilla hybrideillä, joita tullit eivät vielä koske. Tämä strategia näyttää toimivan: huhtikuussa ladattavat hybridit ja täyssähköautot muodostivat yhteensä ennätykselliset 26 % kaikista uusista autoista Euroopassa.

Vaikka sähköautojen osuus kasvaa nopeasti, kokonaismarkkinat ovat pysyneet lähes ennallaan – huhtikuussa rekisteröitiin 1,08 miljoonaa uutta autoa, vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.