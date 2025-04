Claude yrittää Google-käyttäjien Copilotiksi

OpenAI:n entisten työntekijöiden perustama Anthropic tuo tekoälyavustajansa syvälle Google Workspace -ympäristöön. Käytännössä Claude-tekoäly pyrkii tarjoamaan saman, mitä Microsoftin Copilot tekee 365-käyttäjille.

Claude saa nyt pääsyn käyttäjän sähköposteihin (Gmail), kalenterimerkintöihin (Google Calendar) sekä dokumentteihin (Google Docs). Samalla Claude saa uuden “Research”-toiminnon, jonka avulla se voi hakea tietoa sekä käyttäjän omista lähteistä että internetistä itsenäisesti.

Claude voi esimerkiksi koostaa muistiinpanot menneistä kokouksista, poimia toimintakohdat sähköposteista, ja yhdistää dokumenttitietoa eri lähteistä suunnittelun tueksi. Tarkoituksena on säästää käyttäjältä manuaalista työtä ja tarjota nopeasti tilannekuva mistä tahansa projektista tai tehtävästä – suoraan Claude-keskustelussa.

Claude ei kilpaile Microsoftin Copilotin kanssa samassa käyttöympäristössä, mutta tavoite on käytännössä identtinen: toimia älykkäänä avustajana, joka ymmärtää käyttäjän työtä, tietoja ja aikatauluja kontekstuaalisesti. Erojakin on: siinä missä Copilot on integroitu tiukasti osaksi Microsoftin eri työkaluja, Claude on edelleen chat-tyyppinen agentti omassa sovelluksessaan.

Google ei ole vielä itse julkaissut samanlaista työkalua, vaikka Gemini/Bard toimii jo joissain Workspace-integraatioissa. Claude täyttää siis aukkoa ja tarjoaa vaihtoehdon niille, jotka työskentelevät Googlen ekosysteemissä mutta kaipaavat Copilot-tyyppistä tehokkuutta.

Claude on selvästi positionoitumassa “Googlen Copilotiksi” – jopa ennen kuin Google itse on ehtinyt täyttää rooliaan. Siinä missä Microsoft vie tekoälyn syvälle 365-ohjelmistojen ytimeen, Claude tekee saman Google-ympäristössä: tukee päätöksentekoa, säästää aikaa ja integroituu työpäivän virtaan. Käyttäjän kannalta kyse on lopulta luottamuksesta: antaako tekoälyn lukea sähköpostinsa ja kalenterinsa?

Toistaiseksi uusi Claude on tarjolla rajoitetusti ja vain maksavien tilaajien beeta-ominaisuutena.