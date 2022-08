Kiinassa on pian kaksi miljoonaa 5G-tukiasemaa

Kiinan informaatioteknologian ministeriö kertoo Xinhua-uutistoimiston kautta, että maassa oli heinäkuun lopulla yli 1,85 miljoonaa 5G-tukiasemaa. Pelkästään toisen neljänneksen aikana kiinalaisoperaattorit asensivat ja ottivat käyttöön lähes 300 000 5G-tukiasemaa.

Kyse on ilman muuta maailman suurimmasta mobiiliverkkolaitteiden markkinasta. Tämän takia on erityisen ikävää, ettei Nokialle ole enää auennut merkittävää roolia Kiinan 5G-markkinoista. Sama koskee tietysti Ericssonia. Vaikka Nokian asema on Suomen kaltaisessa maassa dominoiva, kyse on globaalisti marginaalisesta, muutamien kymmenien tuhansien tukiasemien markkinasta.

Kiinalaisilla on tarvetta uusille tukiasemille, sillä maan 5G-käyttäjien määrä kasvaa hurjaa vauhtia. Informaatioteknologian ministeriön mukaan massa oli heinäkuun lopulla 475 miljoonaa 5G-käyttäjää. Vuodenvaihteen jälkeen uusia 5G-käyttäjiä on tullut 120 miljoonaa lisää.