Microsoftin Copilot – toimistotyöt menevät uusiksi

Microsoft esitteli jo keväällä tekoälyyn perustuvan Copilotin, joka integroidaan osaksi yhtiön 365-toimistopakettia. Nyt tätä ”apukuskia” ollaan vyöryttämässä yrityksille. Se lupaa mullistaa isot osa nykyisiä toimistotyön rutiineja.

Tulevaisuudessa Copilot esimerkiksi simuloi Teams-kokouksia. Apuri osaa lähettää kaikille osallistujille yhteenvedot tärkeimpine pointteineen ja suosituksineen. Microsoft on testauttanut Copilottia jo 8 kuukauden ajan omassa early access -ohjelmassaan ja siinä mukana olleista useimmat eivät halua luopua tukiälystä.

Yhtiön Suomen Modern Workplace -liiketoiminta-alueen johtaja Kalle Saarikannas esitteli eilen uusia ominaisuuksia, joita Copilot tuo toimistoihin. Hänen mukaansa suomenkielen tuki on tulossa ”hyvin pian”. – Copilot osaa lukea suomalaisia dokumentteja, mutta sitä pitää tällä hetkellä promptata englanniksi.

Tekoäly on Microsoftilla iso osa oikeastaan kaikkia tuotteita. Eri työtehtäviin ja rooleihin on omat copilottinsa. Selaimissa apuri on tulossa kuluttajille nykyisin Bing Chatin tilalle. Hyvää on se, että Copilotin saa jatkossa muidenkin valmistajien selaimille.

Ilmaisesta huvista ei ole kysymys. Copilotin yritysversio maksaa 30 dollaria kuussa. Mutta ainakin demoissa apuri nopeuttaa monia työnkulkuja. Wordista se osaa laatia Powerpoint-esityksen parissa minuutissa. Teams-kokoukset koostetaan yhteenvedoiksi ja itseä koskevat tehtävänannot – tai action pointit kuten Microsoftin kielellä sanotaan – saa sähköpostiinsa.

Copilot ei Saarikannaksen mukaan saa sen enempää oikeuksia kuin mihin käyttäjällä on oikeudet yrityksen omassa policy-hierarkiassa. Mahdolliset tietoturvaongelmat Microsoft on toistaiseksi sivuuttanut, osin siksi että kyse on niin uudesta tekniikasta.

Eikä sitä aivan heti ole Euroopassa saamassakaan käyttöön. Tämän estä vielä vaiheessa oleva EU:n DMA- eli Digital Markets Act -lainsäädäntö. Eri maissa lainsäädännön tulee tulla voimaan viimeistään maaliskuussa 2024, joten ensi keväänä nähtäneen jonkinlainen Copilottien rynnistys yritysten toimistosovelluksiin.